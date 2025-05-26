越蓋越小 使照單戶平均面積10年減15.41％

近10年全國使照核發戶數與總樓地板面積

〔記者徐義平／台北報導〕去年全國住宅類核發使用執照高達十三．八一萬戶、為近十年最大交屋潮，但單戶平均面積明顯縮水，十年來大減十五．四一％。

根據內政部統計，去年全國住宅類使照核發面積五八四．九一萬坪，與使照核發戶數同創近十年最高，但單戶平均面積連年縮水，自二○一九年起單戶平均面積跌破五十坪後，連六年未達五十坪，去年更僅四十二．三五坪，近十年最小。

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限貸令 影響大坪數房型需求

房市專家何世昌指出，房屋坪數越蓋越小，主要是民眾購屋負擔和房市接受度，建商跟著趨勢走，規劃多數民眾買得起的房型，且小坪數單價高、銷售期短，資金回收效益遠比大坪數高；此外，多年來持續實施限貸令，也影響坪數較大的換屋房型需求。

土地、房價連年高漲，但家庭收入並未以相同幅度增長，導致購屋總價能力受限，尤其近幾年只要碰到房價上漲，新建案規劃坪數就縮小，甚至出現十七坪隔兩房、十九坪隔三房的規劃，豪宅建案也跟上這波「縮坪風」，從過往動輒單戶二○○、三○○坪，逐步縮小至八十至一○○坪。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房價高漲加上人口結構改變，標準房型已從過去三房變成兩房，建商也縮減坪數、控制總價，因此現行二、三房的坪數也比十年前同房型更小、更精緻。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛指出，消費習慣轉變，像是以外送、外帶、外食取代自行烹調，或消費休閒的時間變多等，也會改變對家居空間使用的規劃，壓縮購買的坪數。但小宅過多，甚至還有微型商辦、商業宅等出現，目的是突破多戶住宅限貸、囤房稅的變相競爭，其實扭曲市場供需，未來除在社區管理容易產生糾紛，也對房價可能產生風險。

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