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百億綠色基金今開張 第2季審案

2025/05/23 05:30

環境部長彭啓明指出，百億「綠色成長基金」專案辦公室預計今日由總統賴清德赴環境部正式揭牌。 （行政院提供）環境部長彭啓明指出，百億「綠色成長基金」專案辦公室預計今日由總統賴清德赴環境部正式揭牌。 （行政院提供）

賴總統親自揭牌 投資永續新興產業 打造綠色台灣品牌

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院院會昨通過「第三期溫室氣體階段管制目標（二○二六至二○三○年）」，環境部長彭啓明在院會後記者會也宣布，百億元綠色成長基金辦公室今天掛牌，由總統賴清德親自揭牌，待資金到位後，第二季就會正式審案，目前尚未受理企業申請，未來將投資並發掘永續新興產業，打造綠色台灣品牌。

總統府國家氣候變遷對策委員會日前調整台灣減碳新目標，二○三○年國家溫室氣體淨排放量較基準年（二○○五年）減量廿八％加減兩個百分點；二○三二年減量卅二％加減兩個百分點、二○三五年減量卅八％加減兩個百分點，加大加速減碳力道。

達減碳目標 培育8萬名綠領人才

環境部表示，預計針對能源、製造、住商、運輸、農業、環境等六大部門投入逾一兆元預算，帶動民間投資五兆元，並培育八萬名綠領人才。依氣候法規定，將由六大部門主政部會於六個月內訂修部門減量行動方案，再由各地方政府於八個月內訂修減量執行方案。

彭啓明指出，二○二四年台灣PM2.5在亞洲僅次於日本，且目前台灣空氣品質，移動污染源已超過固定污染源，汽機車、生活加起來的空污量比固定污染源多很多。他期盼全民共同改善空污，「希望『用肺發電』這個詞少用」。

美關稅衝擊 碳費明年開徵有優惠

至於二○二六年碳費將開徵，考量企業可能同時面臨美國關稅衝擊，彭啓明表示，先前針對鋼鐵、水泥業等高碳洩漏風險對象，規劃初期收費排放量打二折；而為因應關稅，將與經濟部討論額外增加一項，納入因國際情勢經營相對有困難、營收受影響的企業也可打折，但每年都必須申請，今年申請明年適用優惠，算是一個「溫暖的協助」。

彭啓明指出，環境部原規劃，全國二五二家必須繳碳費的企業，應於六月卅日前提出自主減量計畫、適用優惠費率資格的申請，目前已將申請期程延長兩個月，在八月卅一日前繳交即可。開徵碳費初期並不會影響民生或營建業，希望逐步引導企業走向自主減量。

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