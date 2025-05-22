籌措主權基金財源 財部：責無旁貸

政府將成立主權基金，財政部長莊翠雲表示，財政部對財源籌措責無旁貸。 （記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台灣擬成立主權基金，財政部長莊翠雲昨表示，財政部對財源籌措責無旁貸，但現行「預算法」規定，稅收若高於預算要優先還債，且歲計賸餘沒那麼高，目前「公債法」也沒有發債挹注主權基金的法源，因此須訂定專法。她說，財源籌措與擔任管理機關是兩件事，包括財源、規模及管理機關等，都要審慎研議，行政院將會邀集相關部會討論。

立法院財政委員會昨邀請財金部會進行專題報告，立委關切主權基金議題。莊翠雲表示，主權基金設置須訂定專法，包括投資規模、是否由專責經理人操作、投資策略、管理機制及財源等，都要審慎規劃、經過立法程序。至於由哪個單位主管？莊翠雲說，管理機構會訂在專法中，行政院會詳細規劃及討論。

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對於主權基金財源，民進黨立委鍾佳濱質詢，學者建議動用超徵稅收，若動用稅收是否就由財政部主管？莊翠雲回應，財源籌措與擔任管理機關是兩件事，主權基金規模多大？稅收超出預算部分是否足以支應？這些都要考慮；且要訂專法，因現行「預算法」規定稅收高於預算要優先還債。此外，若要發債，目前「公債法」也沒有可以發債挹注主權基金的法源，所以勢必要訂定專法。

另，民進黨立委吳秉叡指出，過去政府不完全支持主權基金，現在總統宣布成立，是否覺得政策有變化、「走得太前面」？莊翠雲表示，其實主權基金一、二年前就有討論，也可以參考國際間如何執行，且近來國內外環境有變化，除美國關稅因素外，川普政府也提到主權基金的議題。

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