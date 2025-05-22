晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

籌措主權基金財源 財部：責無旁貸

2025/05/22 05:30

政府將成立主權基金，財政部長莊翠雲表示，財政部對財源籌措責無旁貸。 （記者鄭琪芳攝）政府將成立主權基金，財政部長莊翠雲表示，財政部對財源籌措責無旁貸。 （記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台灣擬成立主權基金，財政部長莊翠雲昨表示，財政部對財源籌措責無旁貸，但現行「預算法」規定，稅收若高於預算要優先還債，且歲計賸餘沒那麼高，目前「公債法」也沒有發債挹注主權基金的法源，因此須訂定專法。她說，財源籌措與擔任管理機關是兩件事，包括財源、規模及管理機關等，都要審慎研議，行政院將會邀集相關部會討論。

立法院財政委員會昨邀請財金部會進行專題報告，立委關切主權基金議題。莊翠雲表示，主權基金設置須訂定專法，包括投資規模、是否由專責經理人操作、投資策略、管理機制及財源等，都要審慎規劃、經過立法程序。至於由哪個單位主管？莊翠雲說，管理機構會訂在專法中，行政院會詳細規劃及討論。

對於主權基金財源，民進黨立委鍾佳濱質詢，學者建議動用超徵稅收，若動用稅收是否就由財政部主管？莊翠雲回應，財源籌措與擔任管理機關是兩件事，主權基金規模多大？稅收超出預算部分是否足以支應？這些都要考慮；且要訂專法，因現行「預算法」規定稅收高於預算要優先還債。此外，若要發債，目前「公債法」也沒有可以發債挹注主權基金的法源，所以勢必要訂定專法。

另，民進黨立委吳秉叡指出，過去政府不完全支持主權基金，現在總統宣布成立，是否覺得政策有變化、「走得太前面」？莊翠雲表示，其實主權基金一、二年前就有討論，也可以參考國際間如何執行，且近來國內外環境有變化，除美國關稅因素外，川普政府也提到主權基金的議題。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財