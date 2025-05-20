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美財長放話 談判缺善意國家 回復對等關稅

2025/05/20 05:30

美國財政部長貝森特警告，未以誠意和美國進行貿易談判的國家，關稅將回到川普總統四月二日宣布對等關稅時的稅率。（路透檔案照）美國財政部長貝森特警告，未以誠意和美國進行貿易談判的國家，關稅將回到川普總統四月二日宣布對等關稅時的稅率。（路透檔案照）

穆迪調降美國債信評等 貝森特批是「落後指標」

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國財政部長貝森特警告，未以誠意（good faith）和美國進行貿易談判的國家，關稅將回到川普總統四月二日宣布對等關稅時的稅率。他並表示，穆迪將美國債信評等調降一級之舉是「落後指標」，並將美國赤字增加歸咎於前朝拜登政府。

川普於四月二日宣布實施對等關稅，對全球近六十個國家實施十一％至五十％關稅，對全球逾一一○個國家實施十％基本關稅；但在四月九日對等關稅生效後，又宣布對近六十國的對等關稅延後九十天實施，期間僅徵收十％基本關稅；對中國的對等關稅則增至一四五％，但在五月十二日美中談判代表在日內瓦開會後，大砍一一五％至三十％，為期九十天。

川普政府正與18貿易夥伴談判

貝森特週日分別接受美國國家廣播公司（NBC）和美國有線電視新聞網（CNN）節目訪問表示，川普政府正專注於與十八個重要貿易夥伴達成協議，達成協議的時機取決於這些國家是否以誠意進行談判，未以誠意進行談判的國家，將收到寫明關稅稅率的信函，因此他相信各國會帶著誠意來談。貝森特指出，那些收到美國信函的國家，可能看到他們的關稅稅率回到四月二日的水準。

針對穆迪以美國國債和利息成本不斷升高，將美國債信評等由最高「Aaa」調降一級至「Aa1」，導致美國長天期公債殖利率飆高；貝森特表示，穆迪之舉是個落後指標，並把相當於美國GDP（國內生產毛額）六．七％的赤字歸咎於拜登政府。

貝森特表示，有逾兆美元的資金流入美國，「我們正看到投資人的信心，所以我不太相信穆迪的說法，我們決心將支出壓低，並讓經濟成長」。

貝森特也坦承，美國消費者可能會感受到川普政府關稅政策的影響。美國零售巨擘沃爾瑪上週表示，由於進口商品成本上升，計畫提高價格，對此川普在社群媒體發文稱，沃爾瑪應自行消化關稅。貝森特說：「沃爾瑪將會消化一部分關稅，一部分可能會轉嫁給消費者。」

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