預期聯準會降息 外資卡位金融股

外資連續兩週默默增持金融股，上週外資週買超前十名中，金融股就有六檔，買超第一名為中信金、買超張數超過十五萬張。（中央社資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到新台幣兌美元匯率急升影響，十四家金控四月自結稅後盈餘只剩一八六．三億元，月減五成以上、年減六成五。不過，在一片看壞聲中，外資連續兩週默默增持金融股，上週外資週買超前十名中，金融股就有六檔，買超第一名為中信金、買超張數超過十五萬張。

法人分析，新台幣匯率四月升值超過三％，對壽險業為主體的金控影響較大，主要是台灣壽險業外幣資產中，未避險及一籃子貨幣部位近兩成，成為主要匯損來源，而壽險業外幣資產越多、匯損則越驚人，也正因台幣升值出現匯損，致使金控四月稅後盈餘大減。

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就在金融股公告四月獲利一片淒慘、股價直直落之際，外資卻連續兩週默默買進金融股，五月五日至九日當週，買超第一名是中信金，五月十二日至十六日，買超第一名還是中信金；除中信金外，外資上週買超國泰金逾七萬張，新光金、台新金、凱基金每檔買超都超過四萬張，兆豐金買超三萬八千張以上。

法人認為，雖然台幣五月繼續升值，可能持續出現匯損，推測外資連續搶進金融股，應是看好美國聯準會六月降息機率相當高。法人推估，市場預期今年聯準會降息幅度三至四碼，六月開始降息的機率最高，而美國降息對金控持有的海外債券部位評價利益有正面的幫助，且降息也能帶動股市走勢向上，因此外資事先卡位金融股。

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