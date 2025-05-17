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核三二號機今停機 18日起核電歸零 台電估核後端基金逾5千億

2025/05/17 05:30

運轉40年的台電核三廠二號機17日停機，18日起台灣核電歸零。（記者蔡宗憲攝）運轉40年的台電核三廠二號機17日停機，18日起台灣核電歸零。（記者蔡宗憲攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕運轉四十年的台電核三廠二號機十七日停機，十八日起台灣核電歸零。核電廠除役與核廢料處理等都要核後端基金支應，台電今年將進行重估，估將增至逾五千億元；台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯認為，台電對核廢處理經費過於低估，特別是最終處置場未定，恐上看八千億元。

核三直接蓋室內乾貯 暫解核廢

我國核電占比曾達五成，一九九○年代火力電廠大舉興建後，一路降到二至三成，近年隨著核電機組運轉陸續到期，核三廠二部機組供電占比僅六％。台電解釋，因核電機組多已攤提，本就較新增燃氣機組成本低，以核三廠二部機組為例，估每度約影響○．一一元，對電價影響不大。

核電廠除役後，反應爐內燃料棒得退出，先進入燃料池、再進入乾貯設施，陸續還有集中式貯存、最終處置場等問題；台電與新北市府爭議逾十年，才讓核一的室外乾貯啟用，台電規劃核一、核二要興建室內與室外乾貯，核三直接蓋室內乾貯，最快二○三一年啟用。

台電強調，核電雖具成本優勢，但核廢料問題難解，如同「吃雞腿就是有骨頭」，不能要核電卻不考慮後端處理成本。

專家：核廢處理 恐上看8千億

核後端基金每五年檢討一次，今年將進行重估，上回審查估需四七七四億元。以全球唯一公布最終處置場的瑞典來說，光一座最終處置場就得花費一八○○億元，較先前估算高出五百億元，核後端基金恐只增不減，重估將破五千億元。

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