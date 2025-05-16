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盤勢分析》挑戰年線 資金流向中小型股

2025/05/16 05:30

美股續揚，但台股短線急漲後，昨追價力道不足，獲利調節賣壓出籠，，加權指數終場下跌52.62點，收在21730.25點，成交量約3468億元。（資料照）美股續揚，但台股短線急漲後，昨追價力道不足，獲利調節賣壓出籠，，加權指數終場下跌52.62點，收在21730.25點，成交量約3468億元。（資料照）

美國費城半導體指數與那斯達克指數續揚，但台股短線急漲後，昨追價力道不足，獲利調節賣壓出籠，鴻海（2317）因新台幣升值下修今年成長動能，股價轉弱，台積電（2330）千元股價也得而復失，航海王則連兩日走強，加權指數終場下跌52.62點，收在21730.25點，成交量約3468億元。

3大法人昨合計買超89億元，其中外資買超75.3億元、投信買超17.5億元、自營商賣超3.8億元；外資台指期淨空單昨增加925口，累積外資台指期淨空單逾3.72萬口。

啟發投顧副總容逸燊指出，美國費城半導體指數與科技股漲勢持續，但台股在21800點至22000點壓力沉重，難以一次突破，但在21500點沒跌破前，仍偏多方架構；下週COMPTEX登場，輝達執行長黃仁勳將來台掀起AI旋風，短線已上漲3至4成的股票，暫時不建議追高，可尋找還沒有完全收復缺口，相對基期較低的股票，未來較有補漲力道，大型股空間相對不大，資金開始流向中小型股，若短線支撐21500點沒破，建議拉回偏多操作。

統一證券分析，台股目前已站上季線，後續若成交量維持4000億元之上，且法人持續買超，台股有望挑戰年線，櫃買指數短線也有望挑戰季線。（記者卓怡君）

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