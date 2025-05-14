王文洋爆私生子 拒認骨肉挨告

宏仁集團總裁王文洋被爆料疑有包養學生妹，並產下私生子，女方提告請求讓兒子認祖歸宗，傳王文洋拒絕而調解破局，正式對簿公堂。（資料照）

被爆料包養學生妹 女方提告讓兒子認祖歸宗遭拒 調解破局

〔記者張文川／台北報導〕宏仁集團總裁王文洋昨被爆料疑有包養學生妹，並產下私生子，女方提告請求讓兒子認祖歸宗，傳王文洋拒絕而調解破局，正式對簿公堂。對此，台北地院昨表示，家事案件不公開審理，不便證實或回應媒體提問。據悉，宋女去年對王文洋提起「確認親子關係存在」訴訟，法院試行調解破局，今年一月案件移回審理庭，進入正式訴訟程序。

宋女去年提告後，因未繳納裁判費，法院去年九月曾經裁定，因確認親子關係訴訟並非因財產權而起訴的案件，依民事訴訟法規定，須先徵收三千元裁判費，因此裁定要求宋女於收到裁定後十天內補繳裁判費，以補正程序，否則會予駁回，此項規定準用於家事案件。

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王拒十幾億和解金 質疑小孩血緣

據指出，宋女後來完成補繳裁判費，案件繼續進行，家事法官依「調解先行」原則，先將案件移付調解，讓雙方先談談看，但調解最終破局。據了解，女方請求十幾億的和解條件，王文洋方面拒絕接受，也質疑孩子是否真為王家骨肉。

據了解，去年底雙方調解不成立，今年一月案件回歸法院審理程序，法官今年四月已開過一次庭，暫定六月再開庭。

女方能否要求驗被告王文洋的DNA以驗明正身？法界指出，家事事件法六十八條第一項規定，未成年子女的親子關係事件，於兩造爭執血緣關係時，法院若認為有必要，得依當事人的聲請或依法官職權，命令當事人或關係人限期接受血型、去氧核醣核酸（DNA）或其他醫學上之檢驗，但前提是，聲請人應釋明有事實足以懷疑血緣關係存在與否，始得為之。

家事法院 甚少動用強制命令驗DNA

亦即女方須先提出相當佐證，例如對話、錄音、照片、金流、證人等等，證明有事實足以合理懷疑王文洋與孩子很可能有血緣關係，才得以聲請採驗比對被告的DNA。不過，家事法院實務上甚少動用強制力命令採驗DNA，大多會徵得當事人同意再驗。

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