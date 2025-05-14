晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

王文洋爆私生子 拒認骨肉挨告

2025/05/14 05:30

宏仁集團總裁王文洋被爆料疑有包養學生妹，並產下私生子，女方提告請求讓兒子認祖歸宗，傳王文洋拒絕而調解破局，正式對簿公堂。（資料照）宏仁集團總裁王文洋被爆料疑有包養學生妹，並產下私生子，女方提告請求讓兒子認祖歸宗，傳王文洋拒絕而調解破局，正式對簿公堂。（資料照）

被爆料包養學生妹 女方提告讓兒子認祖歸宗遭拒 調解破局

〔記者張文川／台北報導〕宏仁集團總裁王文洋昨被爆料疑有包養學生妹，並產下私生子，女方提告請求讓兒子認祖歸宗，傳王文洋拒絕而調解破局，正式對簿公堂。對此，台北地院昨表示，家事案件不公開審理，不便證實或回應媒體提問。據悉，宋女去年對王文洋提起「確認親子關係存在」訴訟，法院試行調解破局，今年一月案件移回審理庭，進入正式訴訟程序。

宋女去年提告後，因未繳納裁判費，法院去年九月曾經裁定，因確認親子關係訴訟並非因財產權而起訴的案件，依民事訴訟法規定，須先徵收三千元裁判費，因此裁定要求宋女於收到裁定後十天內補繳裁判費，以補正程序，否則會予駁回，此項規定準用於家事案件。

王拒十幾億和解金 質疑小孩血緣

據指出，宋女後來完成補繳裁判費，案件繼續進行，家事法官依「調解先行」原則，先將案件移付調解，讓雙方先談談看，但調解最終破局。據了解，女方請求十幾億的和解條件，王文洋方面拒絕接受，也質疑孩子是否真為王家骨肉。

據了解，去年底雙方調解不成立，今年一月案件回歸法院審理程序，法官今年四月已開過一次庭，暫定六月再開庭。

女方能否要求驗被告王文洋的DNA以驗明正身？法界指出，家事事件法六十八條第一項規定，未成年子女的親子關係事件，於兩造爭執血緣關係時，法院若認為有必要，得依當事人的聲請或依法官職權，命令當事人或關係人限期接受血型、去氧核醣核酸（DNA）或其他醫學上之檢驗，但前提是，聲請人應釋明有事實足以懷疑血緣關係存在與否，始得為之。

家事法院 甚少動用強制命令驗DNA

亦即女方須先提出相當佐證，例如對話、錄音、照片、金流、證人等等，證明有事實足以合理懷疑王文洋與孩子很可能有血緣關係，才得以聲請採驗比對被告的DNA。不過，家事法院實務上甚少動用強制力命令採驗DNA，大多會徵得當事人同意再驗。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財