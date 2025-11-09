特斯拉擬找英特爾建巨型晶圓廠 陸行之這樣看

馬斯克（Elon Musk）6日稱，特斯拉可能需要自行建1座月產能高達100萬片晶圓的大型晶圓廠，合作對象可能是英特爾（Intel）。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）6日在公司股東大會上提出，特斯拉可能需要自行建1座月產能高達100萬片晶圓的大型晶圓廠，合作對象可能是英特爾（Intel）。消息一出，引發外界關注。對此，知名分析師陸行之表示看法，質疑特斯拉想要半導體設計加製造全包，連蘋果 （系統產品加晶片設計模式） 都不敢做的系統產品公司+IDM模式能成功嗎？

陸行之週六（7日）在社交平台X和Substack發文稱，今年10月底他還在臉書說除了美國政府、軟銀（SoftBank）、輝達（Nvidia）之外，還有哪些大咖會學OpenAI永動機槓桿模式，砸錢投資 英特爾加下單賺投資差價，看起來馬斯克要拉特斯拉入局了。

請繼續往下閱讀...

陸行之表示，特斯拉沒半導體技術，英特爾缺錢，2家公司之間可能即將成立一家新的合資晶圓廠，而特斯拉也可能對英特爾進行大筆投資。

但陸行之質疑，特斯拉想要半導體設計加製造全包，連蘋果 （系統產品加晶片設計模式） 都不敢做的系統產品公司+IDM模式能成功嗎？

陸行之認為，不同於蘋果的是，特斯拉大部分產品及零組件都是自己製造，馬斯克可能覺得半導體製造跟電動車/機器人/火箭製造沒啥不同，並問其讀者粉絲怎麼看?

陸行之發文一出，有網友底下留言表示看法，稱「我等這泡泡破，OpenAI只賺100億，投資上萬億？還把所有的都拉群一起，靜靜地等」、「成功者常覺得自己無所不能～」、「馬老闆的長處是把美國員工操成 24x7，說不定真的做得起來」等。

還有網友表示，「不好說，如果有那麼難，那為什麼要禁止中芯取得EUV?? 地表上有另外兩家公司做到類似你說的系統產品公司+IDM模式的，三星和華為，差別只有這兩家沒做過火箭XD。」對此，陸行之回應表示，「三星自己的邏輯晶片設計還不行，只能算個記憶體idm，華為還在努力中，新設備購買還是痛點」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法