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〈財經週報-運輸業〉美對等關稅風浪大 運輸業乘風破浪

2025/05/12 05:30

川普揮舞關稅大刀，運輸產業深陷風暴中。（路透）川普揮舞關稅大刀，運輸產業深陷風暴中。（路透）

記者王憶紅／專題報導

攬貨股營收及EPS攬貨股營收及EPS

美國總統川普揮舞關稅大刀，全球貿易緊張情勢急遽升溫，使運輸產業深陷風暴中。貨櫃海運、航空業者均積極調整航線、航點因應；造船業擔心衝擊整體造船產業；而散裝運輸業者則認為，美國擬加徵中國製造的船舶靠港費，可為非中國製的散裝船增加運輸需求，進而帶來新商機。

過去一個月，美國對各國的高額對等關稅，以及新徵收港口費等政策瞬息萬變，不僅造成國際經貿供應鏈混亂，更是牽動著海、空運的供需市場變化。攬貨業者捷迅（2643）表示，目前對等關稅暫緩90天的徵收期間，有部分廠商觀望政策變化而暫緩出貨，但也有部分廠商利用這段時間盡量多出貨，以避免後續所帶來無法估算的高成本。

攬貨業者中菲行（5609）也指出，4月空運市場受到美國關稅的影響，從中國不同地區到美國主要城市的艙位需求大幅減少，而亞洲市場因各國間原料和零組件的進、出、轉口業務，使得東南亞和台灣的艙位需求保持相對旺盛。海運市場也隨著美國關稅政策、以及對中國製造或運營船舶徵收港口稅，加速供應鏈移轉，而東南亞因接納大量轉單、以及貨物中轉效應，需求因而增加。

貨櫃︰ 供應鏈劇烈變動 靈活配置艙位

對等關稅推動供應鏈劇烈變動下，貨櫃海運業者積極加快航線優化、拓展區域市場、強化全球網絡，靈活配置艙位，提升整體營運韌性。長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）咸認為，美中之間因關稅壓抑的貨量，最後還是會出口，畢竟中國透過貨櫃海運市場輸美的產品，多是與民生消費相關的剛性需求。

航空︰ 雙雄調整貨機航線、航點

航空雙雄也視貨源、供應鏈的轉變，調整貨機的航線、航點。其中，在中國積極輸出電子零組件到東南亞地區下，長榮航（2618）從中國出來的貨機「還是滿的」，因此貨機仍維持往來上海、廈門、深圳航點，而華航（2610）則新增飛歐洲法蘭克福、盧森堡貨運航班，從每週6班增至8班。

造船︰ 台船計畫對外輸出AI智慧船廠

造船業的台船（2208）面對關稅戰，雖然沒有立即受到影響，但考量高關稅導致造船相關設備、原物料漲價，以及供應鏈斷鏈、船舶貨載量減少下，會衝擊整體造船產業。不過，危機也是轉機，台船計畫建造AI智慧船廠，並對外輸出，搶食中國製船舶赴美需課港口費、而創造的造船市場商機。

散裝︰非中國製船舶 迎來新商機

散裝業者也看好因中國製船舶靠美港口有額外費用，會增加旗下非中國製船舶的運輸需求，因而帶來新商機。

運輸業者雖然對關稅政策都有因應之道，但攬貨業者台驊控股（2636）最擔心的是，此波關稅措施可能導致美國消費市場商品價格顯著上漲，進一步壓縮企業營運空間、與消費者支出能力，對全球供應鏈與跨境貿易環境，帶來深遠且不可測的影響。

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