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川普自爆曾考慮分拆輝達 但被告知這很困難

2025/07/24 09:58

美國總統川普自爆，曾考慮分拆輝達。法新社資料照）美國總統川普自爆，曾考慮分拆輝達。法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）週三（23日）表示，自己曾經考慮過分拆輝達（NVIDIA）以加強AI（人工智慧）晶片領域的競爭，但後來發現在這個行業要這麼做並不容易。

《彭博》報導，川普週三在華盛頓舉行的AI峰會上表示，在自己了解現實狀況之前，就曾說「聽著我們要分拆這家公司（輝達）」。但川普坦言，他的助手隨後告訴自己這樣做「非常困難」，而且輝達相對於所有競爭對手都有龐大的優勢，恐需要數年時間才能超越。

川普補充，自己曾認為華府可以介入，可能分拆他們的一部份，給他們一些競爭，但自己已發現到這樣的手段在這個產業之中並不容易。

美國司法部於2024年啟動一項調查，尋找輝達可能存在的違反競爭行為證據。針對最新的報導，輝達拒絕置評。

川普會中也稱讚了出席同場峰會的輝達執行長黃仁勳，演說當中多次點名並讚揚黃仁勳及其他科技領袖在美國的投資。今年7月初，黃仁勳曾赴白宮會見川普。輝達上週宣佈，作為近期美國貿易戰修戰協議的一部份，公司將獲准恢復向中國銷售H20晶片。

黃仁勳當天在同場活動中也讚許了川普對AI的態度，黃仁勳指出，美國的獨特優勢是總統川普，其他國家不可能擁有。

今年7月初，輝達成為史上首家市值突破4兆美元大關的企業，這主要受惠於對於支援語言模型的AI硬體需求激增，輝達獲得了巨額利潤。

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