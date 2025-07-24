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日本15％關稅背後代價！協議清單曝光

2025/07/24 10:09

日本與美國達成對等關稅15%的貿易協議。（法新社資料照）日本與美國達成對等關稅15%的貿易協議。（法新社資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本與美國達成對等關稅15%的貿易協議，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）表示，日本承諾將對美投資5500億美元，用於能源、半導體、關鍵礦產等重要產業；她也說，還有很多協議正在洽談中。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）表示，川普提到和菲律賓、印尼及日本達成重大貿易協議，川普政府的貿易團隊一直和各國進行談判與討論，現在已公布其中3個國家，「還有很多正在進行中」。

《NHK》報導，李威特說：「只有當1個國家同意向美國製造的產品開放市場時，他（川普）才會降低關稅。否則這些國家將繼續面臨關稅，並在美國做生意要付出高昂的代價。」

根據白宮官方網站表示，美國與日本達成歷史性貿易和投資協議，該協議重申兩國對經濟繁榮、產業領先地位和長期安全的共同承諾。

恢復美國工業實力：

根據網站表示，日本將投資美國指示的5500億美元，重建擴大美國核心產業。這是有史以來任何國家獲得的最大1筆外國投資承諾，將為美國創造數十萬個就業機會，擴大國內製造業。

5500億美元資金，將用於振興美國的戰略工業基礎，包括：

1.液化天然氣、先進燃料和電網現代化在內等能源基礎設施和生產

2.重建美國從設計到製造的產能等半導體製造與研究

3.關鍵礦物的開採、加工和精煉等

4.製藥和醫療生產，結束美國對外國製造的藥品和用品的依賴

5.新建船廠和現有設施的現代化改造等

官網指出，美國將保留投資90%的利潤，確保美國工人、納稅人和地區獲得絕大部分利益。

而向日本徵收15%的關稅，美國將透過可預測的關稅框架確保貿易平衡。官網表示，除了美國可增加數十億美元的收入外，新的關稅框架加上美國出口的擴大和投資驅動的生產，將有助於縮小與日本的貿易逆差，且美國工人和生產者不再因過時或一些貿易規則而處於不利地位。

此外，幾十年來，美國企業在尋求進入日本市場時一直面臨障礙，這項協議將可確保美國生產商進入日本市場，包括在農業和食品類、能源類、製造業和航空航太業、汽車和工業等。

官網最後指出，這項關稅協議，體現了美國和日本之間牢固而持久的關係，並促進了兩國的共同利益。

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