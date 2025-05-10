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台積電4月營收衝3495.67億 5月營收可望續揚

2025/05/10 05:30

台積電昨公布4月營收飆高達3495.67億元，月增22.2%、年增48.1%，創單月營收新高；累計前4月營收首破1兆元，達1兆1888億元，年增43.5%，創歷年同期新高。（路透檔案照）台積電昨公布4月營收飆高達3495.67億元，月增22.2%、年增48.1%，創單月營收新高；累計前4月營收首破1兆元，達1兆1888億元，年增43.5%，創歷年同期新高。（路透檔案照）

前4月營收首破1兆元

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）昨日公布4月營收飆高達3495.67億元，一舉月增22.2%、年增48.1%，創單月營收新高；累計前4月營收首破1兆元，達1兆1888億元，年增43.5%，創歷年同期新高。

單月年增48.1% 創新高

台積電受惠輝達、超微（AMD）等大客戶的AI晶片新產品開始產出，先進製程需求增加，市場預期台積電5月營收可望持續上揚，但近期新台幣急升，超過台積電第二季財測以美元兌新台幣匯率32.5元為假設基準，台積電獲利恐承壓。台積電先前預估，美元對新台幣每貶值1%，影響營業利益率下降0.4個百分點。

台幣急升 Q2獲利恐承壓

受惠客戶對5、3奈米拉貨動能強勁，台積電上月法說會預估第二季合併營收將介於284億美元至292億美元之間，中間值約季增12.75%，優於市場預期，以1美元兌換32.5元新台幣的匯率假設，預估毛利率將介於57%~59%，營業利益率約47%~49%，維持高檔水準。

台積電並指出，關稅政策存在不確定性與風險等潛在影響，但尚未看到客戶訂單與行為出現改變；看好AI與受惠AI對先進製程仍需求強勁，今年全年營收仍維持以美元計約年增24%~26%，擴產需求的資本支出也維持不變，約380億至420億美元區間。

台積電昨股價反彈，收949元、大漲31元，漲幅3.38%，成交量3.62萬張，外資昨買超1.45萬張。有別於前3個月持續賣超，5月以來，外資累計買超台積電5.29萬張，顯示短期雖有美國關稅等干擾因素，長線仍看好台積電技術領先的競爭優勢。

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