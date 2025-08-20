晴時多雲

美鋼黃金股引發靈感？美政府入股晶片廠引華爾街緊張

2025/08/20 10:06

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）稱，美國究竟為什麼要拿錢來給像台積電等富公司。（彭博資料照）美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）稱，美國究竟為什麼要拿錢來給像台積電等富公司。（彭博資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國政府對晶片產業的補貼，再次引發爭議。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）直言，《晶片法案》（CHIPS Act）是對英特爾等富公司的「饋贈」，拜登政府時期根本就是「送錢給有錢公司」，把美國納稅人的錢交給市值上兆美元的台積電或規模龐大的英特爾，這「完全說不過去」。

外媒報導，盧特尼克稱，美國究竟為什麼要拿錢來給像台積電這樣市值上兆美元的公司？我的意思是，我們為什麼要給他們錢，讓他們來美國？

有人問盧特尼克，美政府是否會憑藉10%股份在英特爾獲得任何治理職位，他回答不會，並稱這是一個荒謬的問題。他堅稱，「我們只是把拜登執政時期的撥款轉換成股權」。

但《CNBC》主持人大衛費伯指出，美政府在美國鋼鐵交易中獲得了「黃金股」，這使得川普可以否決他不喜歡的公司決策，這種干預顯然讓華爾街有些緊張。

據報導，《華爾街日報》甚至以「英特爾國有化」為題撰文，批評這是變相的企業國家主義。該評論認為，雖然英特爾股價反彈，但一旦政治力介入，企業要做必要改革反而更困難。而政治人物往往不願承擔工廠關閉或裁員的責任，這會拖累企業競爭力。

此外，針對美國政府的入股作法，出現法律爭議。《紐約時報》，這類股權轉換可能引發英特爾股東及產業競爭者的法律挑戰，畢竟這牽涉公司治理與股東權益。

分析師指出，《晶片法案》於 2022 年獲得跨黨派支持，編列390億美元補助資金，目標是重建美國本土晶片生產，抗衡中國在供應鏈上的優勢。依據 CNBC 報導，台積電獲得66億美元補助在亞利桑那州擴廠，英特爾則拿到79億美元。不過，近年英特爾因營運困境加劇，上月宣布裁員15%，多項建廠計畫野放緩，導致美國補助款也延宕撥付。

外媒指出，美國政府的政策轉向，將是自2008年金融危機以來，最大規模的產業入股。當時政府砸下鉅額資金拯救克萊斯勒與通用汽車，如今則輪到半導體業。外界指出，一旦政府成為股東，未來恐怕難以袖手旁觀，為了避免政策失敗，會持續加碼補貼，讓英特爾幾乎成為「不會倒的公司」。

