三利空齊聚！台幣重貶1.88角 恐回測30.5元關卡

2025/08/20 18:17

三利空齊聚！新台幣重貶1.88角，恐回測30.5元關卡。（記者陳梅英攝）三利空齊聚！新台幣重貶1.88角，恐回測30.5元關卡。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台股漲多獲利回吐賣壓出籠，加上外媒報導美國政府可能循英特爾模式以「補貼換股權」入主台積電，而全球央行年會前市場謹慎，三大利空齊聚下，台北股匯同步下殺，其中，台股大跌逾700點，新台幣兌美元匯率也重貶1.88角，收在30.308元，匯價連5黑，且創下3個多月來新低，成交量也爆出23.005億美元大量。

累計過去5個交易日，新台幣貶值3.48角，並從2字頭走向3字頭，匯銀主管表示，今日外資賣超626.24億美元，今日匯出約10餘億美元，若外資短期內沒有回頭，不排除新台幣將回測30.5元關卡，出口商也可鬆一口氣。

後續觀察焦點除了美國總統川普的關稅政策變化外，投資人也高度關注即將登場的傑克森霍爾全球央行年會，屆時聯準會主席鮑爾的談話料將牽動全球市場情緒。

根據央行統計，截至下午四點，美元指數反彈0.24%、台幣重貶0.62%，為主要亞幣中貶幅最大；韓元也大貶0.59%，與台幣成為「難兄難弟」，新幣貶值0.15%、日圓與人民幣相對平穩，皆升值0.05%。

匯銀主管表示，新台幣匯價近期呈現緩貶格局，投資人對於鮑爾談話抱持謹慎，認為鮑爾不太可能突然「轉鴿」，在市場已提前反應聯準會9月降息1碼情況下，美元表現相對有撐。再加上台股前日創高後已有部分外資逢高減碼，如今又傳出美政府研議入股台積電的消息，市場第一時間以利空解讀，觸發恐慌性殺盤，外資熱錢加速匯出，使台幣貶勢進一步擴大。

據外媒報導，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）正研究政府直接入股透過《晶片法案》獲補助的企業。除英特爾外，台積電跟三星也被點名。

