台灣生產99％先進晶片！美商務部長、財政部長卻語出驚人

〔財經頻道／綜合報導〕美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）談到在美國生產晶片問題，表示為了美國的國家安全，必須在美國本土生產製造晶片，而不是依靠9500英里之外的台灣；美國財政部長貝森特（Scott Bessent）則認為世界經濟失敗的1點，就是讓99%的先進晶片在台灣生產製造。

盧特尼克19日接受CNBC採訪時表示：「我們需要自己生產晶片，不能依賴台灣，台灣離我們有9500英里遠，離中國只有80英里。」

他表示：「99%的先進晶片不可能在台灣製造，我們希望在美國生產製造。」並表示，這也是美國與日本、南韓達成的協議，日韓將基礎建設和經濟產能移動到美國生產晶片。

盧特尼克還指出，美國希望英特爾有此能力，讓美國公司參與半導體產業。

美國財政部長貝森特則在CNBC其他採訪上，表示特定產業必須要回到美國生產，並認為世界經濟失敗的1點，就是讓99%的先進晶片在台灣生產製造，「為了國家安全，我們應該阻止這個失敗」。

