綠痛批國民黨散播假訊息 擾亂匯市

民進黨發言人吳崢7日召開「藍白棄產業不顧經濟，刪台電撥補只會撒幣」記者會，特別針對國民黨立委王鴻薇指韓國央行行長李昌鏑說美國要求亞洲國家貨幣升值一事，提出澄清。（記者張嘉明攝）

〔記者陳政宇、林欣漢／台北報導〕總統賴清德表示，本次台美關稅談判未觸及匯率議題；但國民黨立委王鴻薇引述媒體報導稱，南韓央行總裁李昌鏞指美國施壓亞洲國家升值，此說打臉賴總統。民進黨昨反批，國民黨一再散播假訊息，恐對匯率造成不當波動、造成投資人損失，國民黨承擔得起嗎？

還原韓央行說法 未提美施壓升值

民進黨發言人吳崢昨召開記者會指出，賴總統、央行總裁楊金龍，以及關稅談判小組召集人、行政院副院長鄭麗君已多次公開強調，台灣和美國目前的談判並未觸及匯率議題。王鴻薇聲稱李昌鏞打臉賴總統，但中經院院長連賢明特別找到王引用的韓聯社報導，並翻譯韓文，發現根本不是王鴻薇所指「美國逼迫南韓升值匯率」，兩者說法天差地遠。

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吳續指，日本財務大臣加藤勝信也就日美關稅會談議題表示，美國並未向日本施壓升值；此訊息與賴總統等人的說法完全一致，顯示並非只有台灣與美國的談判沒有受到升值壓力。

吳崢批評，國民黨主席朱立倫宣稱台幣若升值，出口會很慘，一再恐嚇社會大眾；面對高度波動的匯率市場，消息面影響甚大，國民黨卻一再引用錯誤的假訊息，以魚目混珠方式企圖影響投資者信心，「如因此造成投資者損失，難道國民黨承擔得起？」

不過，朱立倫昨在國民黨中常會表示，賴清德變成「股市名嘴」，稱台美談判沒觸及匯率議題，照抄楊金龍的講法，還抹黑是因為在野黨政治人物造成台幣暴升、美元暴跌，此番言論隔天被韓國的央行行長給打臉。朱立倫認為，兩週內台灣就會收到來自美國財政部的匯率報告，並被列為觀察名單。

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