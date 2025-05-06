信義房屋 連11屆公司治理評鑑前5％

信義房屋除公開高階經理人薪資與ESG績效連結政策，也揭露過去溫室氣體年排放量，展現誠實透明的資訊管理。（信義房屋提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕台灣證券交易所公布第十一屆（二○二四年度）公司治理評鑑結果，信義房屋再次榮登評鑑前五％行列，成為連續十一屆獲此殊榮的七家上市公司之一，與台積電、台灣大、中華、遠傳、裕隆及聯電並列。在近千家上市公司激烈角逐中，能連續十一屆名列前茅，難度堪比年年通過高標準體檢，展現信義房屋在誠信經營與永續治理上的高度自律與堅持。

本屆共有一七五四家上市櫃公司接受評鑑，上市公司部分為九七六家，其中僅四十九家擠進前五％。值得注意的是，今年評鑑權重將「推動永續發展」項目提高至三十五％，評鑑指標共七十五項，反映評鑑機制朝向更重視企業ESG（環境、社會、治理）表現的趨勢。信義房屋在此背景下蟬聯前五％，代表公司治理策略與永續行動已深獲外部肯定。

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信義房屋表示，公司治理是穩健經營與永續發展的核心根基，近年積極優化資訊揭露機制，除公開高階經理人薪資與ESG績效連結政策，也揭露過去溫室氣體年排放量，展現誠實透明的資訊管理。此外，公司持續推動董事會多元化，已提名三位女性董事候選人，預計在二○二五年度股東會改選後，任一性別可達三分之一比例。

ESG實踐方面，信義房屋強調已將永續理念全面融入公司策略，從氣候治理、水資源管理、資安防護到供應鏈責任，皆有具體作為。

舉例來說，公司不僅設定碳排放目標與定期盤查，也導入數位管理系統提升永續決策效率，並透過全台門市推動捐血、義賣等社區行動，深化與在地連結，實踐企業社會責任。

信義房屋亦持續提升資訊透明度，除依規揭露重大訊息，亦透過投資人關係網站、年報及永續報告書完整說明公司治理與營運進展。信義房屋強調，未來將持續強化董事會監督功能，特別是在氣候風險與永續績效議題上，與股東、員工及社會各界攜手，朝向共榮共好的願景邁進。

證交所第十一屆公司治理評鑑已逐步導入永續評量指標，預計自二○二六年起全面轉型為ESG評鑑，屆時企業在環境與社會面向的表現將更受到關注。信義房屋此番再度名列頂尖，是肯定過去治理成果，也為未來轉型布局打下堅實基礎。

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