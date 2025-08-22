晴時多雲

三商美邦傳主動求售 最快今年底拍板

2025/08/22 11:18

三商美邦人壽已連續6期、長達3年資本適足率未達法定標準200％，傳出正積極找尋買家，且採取主動出擊的「邀請制」，最快可能在今年底前出售。（資料照，記者吳欣恬攝）三商美邦人壽已連續6期、長達3年資本適足率未達法定標準200％，傳出正積極找尋買家，且採取主動出擊的「邀請制」，最快可能在今年底前出售。（資料照，記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕三商美邦人壽已連續6期、長達3年資本適足率未達法定標準200％，傳出正積極找尋買家，且採取主動出擊的「邀請制」，最快可能在今年底前出售。三商美邦表示，董事會8月18日通過現增兩億股，目前處於增資緘默期，對併購消息不予置評。

外媒《彭博社》報導，三商美邦人壽正透過顧問公司尋求市場上購買其公司的初步意願，此交易案可能引起本土與外商公司的興趣。市場傳出三商美邦出售將採「邀請制」，已有3金控1壽險受邀，有意者月底前遞交「不具法律約束力的意向書」後進入首輪比價。

三商美邦鎖定買家包括3類：旗下沒有壽險子公司的金控、希望快速壯大壽險子公司的金控、想快速擴大資產規模的獨立壽險公司。

三商美邦人壽2024年底資本適足率136.3%，屬於「資本顯著不足」等級，遠低於200%的法定門檻，遭金管會祭出包括高層減薪等處分。三商美邦人壽曾多次尋找策略夥伴，但沒有具體結果，適逢2026年保險業接軌，市場認為多數金控可能出價意願保守。

三商美邦人壽表示，目前處於增資緘默期，對併購消息不予置評。

根據三商美邦本週三對員工發出的內部信，當中指出，公司已在去年度完成兩次現金增資共6億股、完成發行次順位債25億元，今年也完成次順位債14.4億元，目前也有32億元次順位債已於8月6日完成。董事會也通過現增兩億股，預計將於9月底完成。

三商美邦強調，公司努力積極進行次順位債發行，及尋求可增加國內外策略聯盟機會並長期合作的應募人，也期待策略投資人的推動不是只有資金的挹注，更能夠與公司產生綜效，因此進行過程須審慎評估。對於傳市場出考慮求售一事，不予置評。

