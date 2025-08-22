晴時多雲

私募股票套利3.9億 愛山林董座祝文宇起訴

2025/08/22 10:59

檢調約談愛山林建設董事長祝文宇（圖中）。（資料照）檢調約談愛山林建設董事長祝文宇（圖中）。（資料照）

〔記者陳彩玲／台北報導〕知名房地產代銷、甲山林集團旗下上市公司愛山林建設（2540），2013年辦理私募發行普通股，董事長祝文宇被查出利用11名員工做為人頭，包裝成策略性投資人，隱匿自己為實際應募人，低價認股套取3.9億元，台北地檢署依涉犯特別背信、違反私募罪起訴祝男，至於涉操縱股價、洗錢部分，因罪證不足不起訴。

全案源於2013年10月21日，愛山林建設發布重訊指，公司董事會於10月11日通過策略性投資人私募發行普通股1.2億股。檢調查出，祝文宇當時為掌控公司股票、牟取私募股票與市價的鉅額價差，但又不想透過公開發行等方式買貴，以供員工認股等為由，讓11名不知情的甲山林集團經理人、友人辦理帳戶供其使用，並將11人包裝成策略性投資人，讓董事會通過私募案。

檢方起訴指出，祝文宇涉以遠低於每股參考價格29.62元的2成，也就是每股認購價格6元，取得2萬2110仟股的私募股份，套取3億9125萬8560元，導致愛山林公司受有未足額收取私募股款的損害，依涉犯特別背信、違反私募罪嫌將他起訴，考量其已繳回全部犯罪所得，犯後態度尚佳，建請法院量處適當刑度；另11名員工、親友因不知情，依罪嫌不足不起訴。

至於祝文宇被控於2020年5月到同年9月間，以連續委託買賣、申報買賣、相對成交等手法，拉抬愛山林公司股價，製造交易活絡，涉非法操縱股價，擬至性獲利上億元部分。檢方認定，祝文宇將私募取得的股份轉手至兒子、配偶名下的公司是為節稅、鞏固公司經營權，並無炒股犯意，予以不起訴。

