震撼！輝達宣布投資50億美元入股英特爾

輝達宣布投資50億美元入股英特爾。（路透）

〔記者洪友芳／新竹報導〕外媒報導，繪圖晶片大廠輝達宣布投資50億美元入股英特爾，兩家大廠勁敵變合作關係，AI晶片霸主投資入股搖搖欲墜的英特爾，震撼半導體產業，英特爾對輝達與台積電緊密合作關係也將引起關注。英特爾盤前股價大漲逾2成，輝達也上漲、台積電ADR則跌逾2%。

根據雙方周四聲明，輝達將以每股23.28美元價格買進英特爾普通股，較周三收盤價折價約6.5%，但高於美國政府上月入股的20.47美元。交易完成後，輝達將持有逾4%英特爾股份，躍居最大外部股東之一。外界認為，輝達入股價格較高，等於「背書」比川普入股更昂貴。

請繼續往下閱讀...

英特爾將在未來PC處理器中導入輝達繪圖技術，同時提供處理器搭配輝達加速器打造資料中心產品。兩家公司強調雙方既有的各自發展計畫不受影響。業界認為，此將讓英特爾藉由輝達技術及聲望重振市場信心，輝達也可獲得英特爾生產與設計合作夥伴，但輝達目前高階產品都在台積電代工，投資入股英特爾，雙方合作關係會不會產生變數，競爭對手超微（AMD）也可能在資料中心市場受衝擊。

英特爾營運下滑、財務不佳，美國政府甫於8月宣布入股英特爾約10%；日本軟銀集團也投資20億美元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法