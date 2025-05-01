晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

核三2號機95萬瓩將除役 台電：燃氣機組480萬瓩接棒

2025/05/01 05:30

台電發言人蔡志孟（左）表示，今年包括大潭、興達等4部大型燃氣機組上線，總裝置容量達480萬瓩，新增機組遠大於核三2號機95萬瓩。（記者廖家寧攝）台電發言人蔡志孟（左）表示，今年包括大潭、興達等4部大型燃氣機組上線，總裝置容量達480萬瓩，新增機組遠大於核三2號機95萬瓩。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕核三廠二號機將在五月十七日除役，台灣正式進入非核家園。台電發言人蔡志孟昨出席台電二○二五環境月發表會時強調，今年共有四部大型燃氣機組上線，包括大潭七號機、興達新一號機、興達新二號機及台中新一號機，總裝置容量達四八○萬瓩，新增機組遠大於核三廠二號機的九十五萬瓩，供電不只足夠、是相當充裕。

大潭興達台中等四部新機組 今年上線

蔡志孟說，核三二號機除役是四十年前就掌握的確切時程，台電在逐步為核電機組除役的同時，也規劃新機組上線應對，今明兩年「備轉量其實都夠」，到了二○三三年，新上線機組扣掉除役機組還有一七八六萬瓩，預估負載一一五○萬瓩，整體供電無虞。

談及台電財務狀況，蔡志孟解釋，未來國際燃料成本若持續下降，台電財務就有望轉虧為盈，且累積虧損也會收斂；但目前台電舉債率約九十三％，虧損主因是過去補貼民生與產業電價合計約六千億元，無論是一一三年追加還是一一四年的預算編列，都是補貼過去台電對全民電價少收而未調足的部分，台電非常需要撥補來改善財務狀況，「台電是台灣的台電，供電不分顏色」，希望立法院支持。

各界疑慮核電退場恐牽動電價。蔡志孟強調，四月電價審議會已拍板電價凍漲，短期電價不會影響，十月以後電價仍須經由電價審議委員會評估；各界可能認為核電因機組成本已攤提完畢，發電成本相對便宜，但如果考慮新建核電機組或是延役，其實都還有必要成本要納入考量，都須詳細評估才能確定。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財