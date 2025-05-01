核三2號機95萬瓩將除役 台電：燃氣機組480萬瓩接棒

台電發言人蔡志孟（左）表示，今年包括大潭、興達等4部大型燃氣機組上線，總裝置容量達480萬瓩，新增機組遠大於核三2號機95萬瓩。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕核三廠二號機將在五月十七日除役，台灣正式進入非核家園。台電發言人蔡志孟昨出席台電二○二五環境月發表會時強調，今年共有四部大型燃氣機組上線，包括大潭七號機、興達新一號機、興達新二號機及台中新一號機，總裝置容量達四八○萬瓩，新增機組遠大於核三廠二號機的九十五萬瓩，供電不只足夠、是相當充裕。

大潭興達台中等四部新機組 今年上線

蔡志孟說，核三二號機除役是四十年前就掌握的確切時程，台電在逐步為核電機組除役的同時，也規劃新機組上線應對，今明兩年「備轉量其實都夠」，到了二○三三年，新上線機組扣掉除役機組還有一七八六萬瓩，預估負載一一五○萬瓩，整體供電無虞。

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談及台電財務狀況，蔡志孟解釋，未來國際燃料成本若持續下降，台電財務就有望轉虧為盈，且累積虧損也會收斂；但目前台電舉債率約九十三％，虧損主因是過去補貼民生與產業電價合計約六千億元，無論是一一三年追加還是一一四年的預算編列，都是補貼過去台電對全民電價少收而未調足的部分，台電非常需要撥補來改善財務狀況，「台電是台灣的台電，供電不分顏色」，希望立法院支持。

各界疑慮核電退場恐牽動電價。蔡志孟強調，四月電價審議會已拍板電價凍漲，短期電價不會影響，十月以後電價仍須經由電價審議委員會評估；各界可能認為核電因機組成本已攤提完畢，發電成本相對便宜，但如果考慮新建核電機組或是延役，其實都還有必要成本要納入考量，都須詳細評估才能確定。

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