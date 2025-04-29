對等關稅之後—產業應變論壇》漢翔董事長胡開宏︰爭取中國航太供應鏈 轉移台灣

漢翔董事長胡開宏昨出席本報「產業應變論壇」。（記者田裕華攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕漢翔董事長胡開宏昨出席本報論壇表示，美國對等關稅實施後，對漢翔沒有立即影響，但會採取調整業務面、重塑布局及爭取中國航太相關供應鏈轉移到台灣，以因應未來挑戰。

胡開宏指出，漢翔是美國波音、GE發動機代工廠商，美國實施對等關稅後，就合約面而言，新增關稅是波音、GE負責，但關稅會推升原物料等成本上漲，未來新合約是否雙方分攤須談判；因此，對等關稅對漢翔雖無立即影響，但未來還是有風險，如何提升製造品質、降低人力成本等，是重要挑戰。

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他說，漢翔分三方面因應，在業務面，漢翔發動機製造能量相當強，預期將從波音、GE等客戶，調整到英國R（勞斯萊斯）客戶。產業重塑方面，已在美國亞利桑那州設廠，主要考量接近客戶、減少運費、快速接單、因應購買美貨法案BAA政策；而漢翔在美國設廠，具獲利、CP值高的優點，但也有人力成本高的缺點，會採自動化方式克服，最重要的是，在美設廠可將提升的技術帶回台灣。

對美軍購轉商售降順差 維保也可留台

至於後續新布局，胡開宏說，中國不收波音737、787，漢翔會向波音爭取中國航太相關供應鏈轉移到台灣，同時歐盟也將調高軍事費用，都是好的破口，對等關稅是危機也是轉機。

此外，他建議，目前對美軍購不算商售，因此美對台貿易逆差大，若做為商售，可減少數字，軍購後續的維保也可留在台，進而扶植國內航太產業；同時，高教機勇鷹號告一段落後，希望政府延續國機國造政策，新式初教機也在國內自研自製，以培育航太產業供應鏈。

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