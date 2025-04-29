晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

對等關稅之後—產業應變論壇》漢翔董事長胡開宏︰爭取中國航太供應鏈 轉移台灣

2025/04/29 05:30

漢翔董事長胡開宏昨出席本報「產業應變論壇」。（記者田裕華攝）漢翔董事長胡開宏昨出席本報「產業應變論壇」。（記者田裕華攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕漢翔董事長胡開宏昨出席本報論壇表示，美國對等關稅實施後，對漢翔沒有立即影響，但會採取調整業務面、重塑布局及爭取中國航太相關供應鏈轉移到台灣，以因應未來挑戰。

胡開宏指出，漢翔是美國波音、GE發動機代工廠商，美國實施對等關稅後，就合約面而言，新增關稅是波音、GE負責，但關稅會推升原物料等成本上漲，未來新合約是否雙方分攤須談判；因此，對等關稅對漢翔雖無立即影響，但未來還是有風險，如何提升製造品質、降低人力成本等，是重要挑戰。

他說，漢翔分三方面因應，在業務面，漢翔發動機製造能量相當強，預期將從波音、GE等客戶，調整到英國R（勞斯萊斯）客戶。產業重塑方面，已在美國亞利桑那州設廠，主要考量接近客戶、減少運費、快速接單、因應購買美貨法案BAA政策；而漢翔在美國設廠，具獲利、CP值高的優點，但也有人力成本高的缺點，會採自動化方式克服，最重要的是，在美設廠可將提升的技術帶回台灣。

對美軍購轉商售降順差 維保也可留台

至於後續新布局，胡開宏說，中國不收波音737、787，漢翔會向波音爭取中國航太相關供應鏈轉移到台灣，同時歐盟也將調高軍事費用，都是好的破口，對等關稅是危機也是轉機。

此外，他建議，目前對美軍購不算商售，因此美對台貿易逆差大，若做為商售，可減少數字，軍購後續的維保也可留在台，進而扶植國內航太產業；同時，高教機勇鷹號告一段落後，希望政府延續國機國造政策，新式初教機也在國內自研自製，以培育航太產業供應鏈。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財