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黃仁勳大動作押寶台灣！韓媒急了：韓國正被邊緣化

2025/05/22 14:48

輝達執行長黃仁勳說，台灣已成世界「AI樞紐」。（本報資料照）輝達執行長黃仁勳說，台灣已成世界「AI樞紐」。（本報資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳19日於2025年台北國際電腦展（Computex）主題演講中，宣布台灣總部落腳北士科，並稱台灣已成世界「AI樞紐」，輝達將與台積電、鴻海與國科會合作，共同推動AI基礎建設，台灣將成為全球AI與機器人革命的中心。對此，有韓媒憂心指出，韓國缺乏具體國家戰略，若不及時應對，恐將在新一輪科技競賽中被邊緣化。

韓國《中央日報》在社論以「台灣懷抱『AI樞紐』夢想，韓國有何對策？」為題，表示在這場AI競爭中，韓國正面臨被邊緣化的危機。黃仁勳將把台灣打造為「AI樞紐」，為此，黃仁勳計劃在台灣設立第一座大型AI超級電腦，並興建新總部，同時設置研發中心，專攻AI晶片設計與量子運算等核心技術。

《中央日報》指出，這項將台灣打造成AI生態系樞紐的藍圖，參與計畫者包括輝達、台積電、鴻海以及國科會，這是一個國家層級的專案。更重要的是，從半導體製造到AI所需的資料中心等所有基礎設施都將在地化，目標是打造出一個能自給自足的AI強國。

這個計劃絕非空泛的願景。台灣已具備從尖端零組件設計到生產的完整AI供應鏈。全球AI應用處理器（AP）市佔第一的聯發科以及主導AI伺服器市場的廣達、緯創皆為台灣企業。輝達執行長黃仁勳也表示「如果沒有這150家台灣企業所構築的生態系，輝達的設計根本無法落實成實際產品」，這番話並非虛言。

《中央日報》認為，雖然韓國在高頻寬記憶體（HBM）等記憶體晶片技術上擁有優勢，但在設計、軟體、封裝等其他領域卻缺乏具備競爭力的企業，資料中心與電力供應等基礎設施也嚴重不足，難以在AI競賽中脫穎而出。甚至有人擔憂，三星電子與SK海力士將淪為單純的代工供應商，這並非杞人憂天。

社論指出，儘管情勢嚴峻，韓國卻在AI競爭中缺乏具體國家戰略，歷屆總統候選人僅喊口號、缺乏與產業和能源政策連結的實質藍圖。面對經濟低成長，AI產業已成為生存關鍵，更攸關國家競爭力與安全，韓國已無時間蹉跎。

《中央日報》強調，應該果斷解除對企業創新、投資與研發（R&D）、人才培育等限制，同時強化電網等基礎設施建設，搭配政府支援，制定並推進全國層級的AI生態系路線圖，這才是國家領導人真正該做的事。

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