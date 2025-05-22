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中國地方財政告急 多地爆討薪、亂收管理費惹民怨

2025/05/22 17:59

近期中國多地爆發討薪、村莊亂收費用等事。（示意圖，路透）近期中國多地爆發討薪、村莊亂收費用等事。（示意圖，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近日中國多地爆發集體討薪事件，涵蓋建築工人、教師與醫護人員等，另有村莊強行向居民收取「衛生管理費」與「停車費」，甚至威脅不繳者將「鎖車處理」，引發民怨。學者表示，中國地方債務沉重已衝擊基層財政運作，過去討薪的是農民工，現在連教師、醫生、清潔工都受波及，中國的穩定結構正開始反噬自身。

《自由亞洲電台》報導，中國浙江古山鎮墁塘村委員會發布公告，宣布自5月10日起，向全村徵收「衛生管理費」與「停車費」，成人每年80元人民幣（約台幣333元，以下同），兒童40元（約台幣166元），汽車與三輪車每輛500元（約台幣2085元）。

公告還稱，逾期未繳者自6月1日起將被清查，每人補繳100元至200元（約台幣417至834元）不等，車輛將被鎖車，撬開鎖者將被依破壞公物處理。

該村一名租戶表示，這項收費從未經過村民同意，也未召開公開會議討論。他說，「我是外來租戶，根本沒聽說村民大會通過這種收費。原本在鎮上居住，清潔費按戶收，現在卻按人頭計費，屬於典型的亂收費。」

有村民批評村委會此舉是「赤裸裸的敲詐」。另一位村民表示「我們這一家有五口人，每年就要交400元（約台幣1668元），根本承擔不起，這還是共產黨治下的國家嗎？」

《自由亞洲電台》也指出，中國各地的討薪潮也密集爆發。5月18日，中國交通建設集團在河北石家莊一計畫工地發生集體討薪事件；廣西南寧市，32名建築工人因廣西送變電建設有限公司拖欠工資，自5月16日起在公司門前搭帳篷、生火做飯，表示「準備長期抗戰」。

除了建築業，教育也深陷欠薪泥淖。5月20日，山東一名教師透露，薪水已被拖欠長達6個月。一位小學教師稱「我們月薪只有3000多（約台幣1.25萬），這半年靠借錢生活。」除此之外，醫務與環衛系統的薪資問題也在浮現。甘肅一名公立醫院護理師表示月薪僅1300元（約台幣5421元），績效獎金已4個月未發，生活陷入困頓。

對此，中國貴州大學一名退休教授匿名受訪表示，地方政府的債務負擔過重與中央政策收緊，已嚴重影響基層財政運作，最直接的受害者就是一線勞動者與合約人員，他表示，「過去討薪的是農民工，現在是教師、醫生、環衛工，這說明中國的穩定結構正開始反噬自己。

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