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〈財經週報-綜所稅〉搞懂各項扣除額 節稅有一套

2025/04/28 05:30

2024年度綜所稅免稅額及扣除額2024年度綜所稅免稅額及扣除額

記者鄭琪芳／專題報導

扣除額扣除額

綜所稅有免稅額及扣除額，扣除額又分為「一般扣除額」及「特別扣除額」，民眾報稅時須先選擇「一般扣除額」，即「標準扣除額」或「列舉扣除額」二擇一；至於特別扣除額，包括薪資所得、儲蓄投資、幼兒學前、教育學費、長期照顧及房租支出等，只要符合適用要件即可列報。納稅人申報綜所稅時，可善用各項扣除額，以發揮節稅效果。

納稅人可善用各項扣除額，以發揮節稅效果，保險費及醫藥費是民眾最常列舉扣除項目之一。（資料照）納稅人可善用各項扣除額，以發揮節稅效果，保險費及醫藥費是民眾最常列舉扣除項目之一。（資料照）

2024年度綜所稅標準扣除額為13.1萬元（夫妻26.2萬元），列舉扣除額則有捐贈、保險費、醫藥及生育費、購屋借款利息、政治獻金等。國稅局官員表示，如果列舉扣除額合計數超過標準扣除額，選擇列舉扣除可以節稅，反之則選擇標扣額；納稅人報稅時若未填明適用標準或列舉扣除額，或是未申報案件，國稅局會以標扣額核定稅額。

以雙薪4口之家為例，如果保險費6萬、醫藥費2萬、房貸利息22萬元，列舉扣除額合計30萬（6萬+2萬+22萬），較標扣額26.2萬元高出3.8萬元；因此，報稅時應選擇列舉扣除額，以適用稅率12%計算，可以少繳4,560元（3.8萬×12%）。

保險費限每人2.4萬 醫藥費無上限

國稅局官員表示，保險費及醫藥費是民眾最常列舉扣除項目之一，納稅人、配偶及受扶養「直系」親屬的人身保險費，包括壽險、健康險、傷害險、國民年金、農保、勞保、軍公教保險等，可列報扣除，每人最多2.4萬元，但被保險人與要保人須在同一申報戶。至於健保費則可全數扣除，以被保險人眷屬身分投保者，毋須與被保險人同一申報戶。

至於醫藥費及生育費，列報金額無上限，但必須是給付公立醫院、全民健康保險特約醫療院所或經財政部認定的醫院，且有保險給付部分不能再扣除。此外，與醫療行為有關的費用才可列報，一般健檢、醫美等支出，若與「必要醫療行為」無關，不可扣除；舉例而言，治療牙病所需的鑲牙、假牙、植牙及齒列矯正的費用可以扣除，但以美容為目的之植牙、齒列矯正等，不得扣除。

至於房貸族則可列報「購屋借款利息」，每戶最多30萬元、以一屋為限，且須減除儲蓄投資特別扣除額；例如2024年房貸利息18萬元，但有利息所得2萬元，可申報扣除16萬元。

另，特別扣除額有7項，上班族可扣除薪資扣除額21.8萬元，如果全年薪資不到21.8萬元，以實際薪資扣除。官員說明，薪資採「定額減除」或「費用減除」二擇一，前者可扣除21.8萬元，後者核實減除職業專用服裝費、進修訓練費或職業上工具支出，若核實減除金額不到21.8萬元，選擇定額減除較划算。

如果納稅人有6歲以下子女，幼兒扣除額第1名子女15萬元、第2名以上22.5萬元，以育有2名幼兒的家庭為例，可以扣除37.5萬元，若適用稅率5%，就可少繳1萬8,750元。

列報房租、長照扣除額 留意排富條款

此外，房租支出改列特別扣除，每戶可列報18萬元，但「本人、配偶或受扶養直系親屬在境內無自有房屋」，且須減除政府租屋補助，並增訂「排富條款」。北區國稅局表示，列報房租扣除額須檢附房屋租約、租金支付證明，以及於承租地址辦竣戶籍登記的證明，或載明自住非供營業或執行業務使用的切結書。

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