〈財經週報-綜所稅〉減稅紅包齊發 單身租屋族月入5.2萬免繳稅

2024年度綜所稅課稅級距

記者鄭琪芳／專題報導

單身上班族在外租屋，年所得62.6萬元以下不用繳稅，雙薪頂客族高於107.2萬元才要繳稅。（中央社資料照）

今年申報綜所稅，免稅額及扣除額均調高，單身上班族在外租屋，年所得62.6萬元（月入約5.2萬元）以下不用繳稅；在外租屋的雙薪頂客族，年收入高於107.2萬元才要繳稅；雙薪育有2名幼兒的租屋族，年所得不到164.1萬元也免繳稅。

財政部官員說明，綜所稅免辦結算標準依「免稅額」及「標扣額」合計數計算，上班族還可計入「薪資扣除額」，租屋族則可計入「房租扣除額」，家有幼兒還有「幼兒扣除額」。舉例而言，單身、沒有扶養親屬，年所得22.8萬元（免稅額9.7萬+標扣額13.1萬）以下不用繳稅；若是單身上班族、沒有扶養親屬，可再加計薪資扣除額21.8萬元，年所得不到44.6萬元免繳稅；若單身上班族在外租屋，可再扣除房租扣除額18萬元，即年所得62.6萬元以下不用繳稅。

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雙薪育2名幼兒租屋族 年所得164.1萬以下免稅

若是雙薪育有2名6歲以下幼兒，還可列報幼兒扣除額，年所得不到146.1萬元〔（9.7萬×4）（免稅額）+26.2萬（標準扣除額）+（21.8萬×2）（薪資所得扣除額）+（15萬+22.5萬）（幼兒學前扣除額）〕免稅；；若是雙薪育有2名幼兒的租屋族，還可多扣除18萬元，年收入超過164.1萬元才要課稅；如果三代同堂（含1名70歲以上，適用身障及長照扣除額）的話，更是年收入超過212.45萬元才要繳稅。

國稅局提醒，綜所稅以家戶為課稅單位，夫妻所得可分開計稅，但還是要合併申報，未成年子女則與父母合併申報；2024年結婚或離婚的夫妻，今年報稅時，可選擇與配偶合併或分開申報。官員表示，新婚夫妻可就2人的所得、扶養親屬及扣除額等資料，先利用報稅軟體試算分開及合併申報的應納稅額，再選擇最有利方式申報。

夫妻須合併申報 所得可分開計稅

另，綜所稅採年度結算、次年申報制，即今年申報去年度的所得。因此，如果張先生與李小姐2025年1月辦理結婚登記，因2024年兩人尚無婚姻關係，今年報稅時，兩人仍須分開申報，張先生不可列報李小姐的免稅額及扣除額。反之，如果兩人於2025年離婚，因2024年尚有婚姻關係，今年報稅仍應合併申報。

值得注意的是，民法將成年年齡從20歲下修為18歲，若子女2024年剛滿18歲，今年報稅可選擇自行申報或被列報扶養。舉例而言，若有在校就學的18歲受扶養親屬，但有在外打工或兼職所得者，如果當年度所得超過免稅額9.7萬、薪資扣除額21.8萬及教育學費特別扣除額2.5萬元的合計數34萬元，可讓子女自行申報，可能降低累進稅率適用，達到節稅效果。

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