台灣入列！美商務部公布：10國抗腐蝕性鋼品涉傾銷補貼

美商務部公布，台灣在內等10國抗腐蝕性鋼品，涉傾銷補貼。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕《路透》報導，美國商務部在鎖定抗腐蝕性鋼品（CORE）展開調查之後，26日對包括台灣在內10國，做出關於反傾銷稅與平衡稅（反補貼稅）的肯定性裁決。

根據美國商務部聲明，這項裁決涉及來自澳洲、巴西、加拿大、墨西哥、荷蘭、南非、台灣、土耳其、阿拉伯聯合大公國及越南等，總價值29億美元的進口商品。

商務部透過聲明指出，經調查確認，這些貿易夥伴的抗腐蝕性鋼品存在不公平的傾銷或政府補貼行為。

抗腐蝕性鋼品廣泛應用於汽車製造、家電生產及建築工程等關鍵產業。美國商務部國際貿易次長金密特（William Kimmitt）說，美國鋼鐵企業及從業人員，理應享有公平競爭的市場環境。

接下來的關鍵程序將由美國國際貿易委員會（ITC）負責執行，該委員會需要獨立評估這些進口商品，是否對美國國內鋼鐵產業構成實質傷害。

美國商務部表示：「若ITC針對貿易夥伴做出肯定性損害裁決，本部將發布反傾銷與反補貼令」。

