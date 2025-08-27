小坪頂爛尾樓再加1 28層樓建案一拍底價84.63億

小坪頂最新遭到法拍的爛尾建案最早名稱是「台北君天下」（左側高樓），之後則改名為「故宮樺福皇苑」（翻攝自Google Map）

〔記者徐義平／台北報導〕有「八卦山」稱號的淡水小坪頂，再增添一棟超高層建案爛尾樓，將變成「九卦山」，甚至為今年金額最大宗法拍案。根據台灣金服最新公告，該法拍建案為地上28層、地下5層，基地面積高達5065.54坪、建物面積則約1萬7484.35坪，預計9月24日執行法拍，一拍底價高達84.63億元，創今年單宗一拍底價最大法拍案。

不過，根據法拍筆錄，稱該爛尾建案為興福寮28層未完成建案，實質債務人為禾豐泰興業（前身為遠向建設），其背後大股東也就是遠東航空前董事長張綱維。根據房產業者指出，該爛尾建案最早名稱是「台北君天下」，之後則改名為「故宮樺福皇苑」，且該法拍案已停工空置多年，現況為粗坯、外觀均未完成，且地下二層、升降電梯嚴重積水，因此該法拍案沒有瑕疵擔保的請求權。

請繼續往下閱讀...

寬頻房訊指出，以一拍底價84.63億元來看，拆算每建坪底價高達48.4萬元，若既存粗坏建物不計價、拆算土地每坪底價則逾167萬元，若單純看土地開發，閒置多年的既存建物是否符合安全需求，倘若不符合則要花費一筆拆除費用，因此，預計一拍流標機率大。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，考量該建築改良物施工的階段，再加上目前工料雙漲的壓力、重新請照的成本，因此打掉重來的成本很高、機會不大。有意接手的投資人應會從續建的角度入手，所以對於一拍底價所拆算的單坪價格會有向下調整的強烈期待，預期流拍兩次後的底價才會有人有興趣。

打掉重來成本高 一拍流標機率大

法拍業者點出，因遠航爆發掏空案，小坪頂出現大量法拍屋，淡水小坪頂兩處社區爆發最大規模法拍潮，一口氣合計高達105戶住家遭到法拍，總底價超過11.65億元，更是繼北海岸渡假村「喜凱亞渡假村」之後，單一社區法拍戶數規模第二多的紀錄。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法