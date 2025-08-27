晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 房產資訊

小坪頂爛尾樓再加1 28層樓建案一拍底價84.63億

2025/08/27 11:52

小坪頂最新遭到法拍的爛尾建案最早名稱是「台北君天下」（左側高樓），之後則改名為「故宮樺福皇苑」（翻攝自Google Map）小坪頂最新遭到法拍的爛尾建案最早名稱是「台北君天下」（左側高樓），之後則改名為「故宮樺福皇苑」（翻攝自Google Map）

〔記者徐義平／台北報導〕有「八卦山」稱號的淡水小坪頂，再增添一棟超高層建案爛尾樓，將變成「九卦山」，甚至為今年金額最大宗法拍案。根據台灣金服最新公告，該法拍建案為地上28層、地下5層，基地面積高達5065.54坪、建物面積則約1萬7484.35坪，預計9月24日執行法拍，一拍底價高達84.63億元，創今年單宗一拍底價最大法拍案。

不過，根據法拍筆錄，稱該爛尾建案為興福寮28層未完成建案，實質債務人為禾豐泰興業（前身為遠向建設），其背後大股東也就是遠東航空前董事長張綱維。根據房產業者指出，該爛尾建案最早名稱是「台北君天下」，之後則改名為「故宮樺福皇苑」，且該法拍案已停工空置多年，現況為粗坯、外觀均未完成，且地下二層、升降電梯嚴重積水，因此該法拍案沒有瑕疵擔保的請求權。

寬頻房訊指出，以一拍底價84.63億元來看，拆算每建坪底價高達48.4萬元，若既存粗坏建物不計價、拆算土地每坪底價則逾167萬元，若單純看土地開發，閒置多年的既存建物是否符合安全需求，倘若不符合則要花費一筆拆除費用，因此，預計一拍流標機率大。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，考量該建築改良物施工的階段，再加上目前工料雙漲的壓力、重新請照的成本，因此打掉重來的成本很高、機會不大。有意接手的投資人應會從續建的角度入手，所以對於一拍底價所拆算的單坪價格會有向下調整的強烈期待，預期流拍兩次後的底價才會有人有興趣。

打掉重來成本高 一拍流標機率大

法拍業者點出，因遠航爆發掏空案，小坪頂出現大量法拍屋，淡水小坪頂兩處社區爆發最大規模法拍潮，一口氣合計高達105戶住家遭到法拍，總底價超過11.65億元，更是繼北海岸渡假村「喜凱亞渡假村」之後，單一社區法拍戶數規模第二多的紀錄。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財