防堵中國洗產地第一箭 台灣貨輸美 5/7起須附原產地聲明書

我國產製（MIT）貨品出口至美國，5月7日起須附原產地聲明書，若未檢附文件將無法出口。（陽明提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部貿易署昨公告自五月七日起我國產製（MIT）貨品出口至美國，應簽具「輸美國貨品原產地聲明書」，若未檢附文件將無法出口，違者依貿易法最高重罰三百萬元；貿易署強調，簽具聲明書是希望業者與政府合作，全面防堵中企洗產地等違規行為，並維護台灣經貿利益。

未檢附文件 禁止出口

違規者 最高罰300萬元

貿易署指出，美國對各國課徵對等關稅後，高稅率國家產品可能流向低稅率國家，透過更換產地標示、重新包裝或簡單加工等方式轉運美國，若由台灣轉運至美國來規避高關稅，勢將影響台灣國際信譽，及向美方爭取較優惠的關稅待遇。

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貿易署公告自五月七日起，我國MIT貨品輸美，出口人應簽具「輸美國貨品原產地聲明書」，就是具結產地屬實；貿易署解釋，輸美國貨品原產地聲明書為報關文件之一，若未檢附將無法出口。

貿易署說明，目前MIT產品有規定內或外包裝需要標明MIT，但有出口業者可能忘記標示，或是國貨與外國貨品混在一起出口、卻未能標示清楚等，聲明書上也載明，違者可依貿易法相關規定議處，罰鍰為六萬到三百萬元。

貿易署強調，MIT就要是MIT！出口附加「輸美國貨品原產地聲明書」並非限制貨品出口，目的是要與出口商通力合作，防杜洗產地等違規行為，共同維護台灣整體貿易利益及經濟發展。

因美國對產品實質轉型認定並無制式公式，多以個案認定，經濟部呼籲，業者出口前應先了解相關判例，並與美國客戶充分溝通，或透過美國海關申請預審產地，以維護自身權益。

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