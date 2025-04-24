檢舉洗產地 研議罰款5成當獎金

防堵中貨洗產地，經濟部長郭智輝允諾，洗產地業者的罰款可撥出一半發予檢舉人，「這樣才有誘因」。（中央社資料照）

經長允諾增設檢舉獎金「這樣才有誘因」

〔記者廖家寧／台北報導〕美國新關稅政策聚焦防堵中貨洗產地。經濟部長郭智輝昨赴立法院經濟委員會備詢時允諾，將研議增設檢舉獎金，洗產地業者的罰款可撥出一半發予檢舉人，「這樣才有誘因」。

民進黨籍立委鍾佳濱關切，台灣與美國對原產地認定標準不一，台灣業者恐踩「洗產地」紅線，因台灣對於MIT（台灣製）定義是已完成重要製程或附加價值率超過三十五％，但美國是只要含有三十五％中國製零件就認定是MIC（中國製）；假設一輛車有五十％零件是中國製、五十％比率是台灣製造，那認定上是屬台灣製、還是中國製？

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拉高國產化比例 避免踩美紅線

郭智輝指出，經濟部除了會請業者在出口前與美國客戶溝通確認、向美國海關申請原產地預審，現也積極在發展「非紅供應鏈」，未來汽車也將比照關鍵電子資通商品排除中國製，但要逐步降低中製零件比例需要時間，將努力推高國產化比例。

鍾佳濱也建議，研議提撥獎金給予產地標示不實案件的檢舉人，因目前貿易法第十七條之一與獎勵辦法第六條規定，僅頒予吹哨人獎勵狀，這種獎勵恐怕很難鼓勵檢舉不法。

郭智輝當場允諾，「我們大概就是從罰款中撥一半給他（檢舉人）」，「我們考慮這樣來做，這樣才有誘因」。

鍾佳濱強調，不僅要防範中貨藉由台灣洗產地運至美國，更要防止台灣淪為洗產地的受害者；美國為防止中國太陽能板流入低稅率國洗產地，日前核定對東南亞國家祭出高關稅，其中對柬埔寨課徵最高三五二一％稅率，台灣會有此疑慮嗎？

經濟部能源署代理署長李君禮指出，規範一直是禁止中製太陽能板進口，過去為了排除洗產地的風險，已建立相關防堵機制，實施後可確認並沒有中製太陽能板藉由東南亞國家轉運至台灣的情事。

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