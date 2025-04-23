防中國酒混淆 標示新規明年上路

中國啤酒傾銷，財政部最快6月下旬決定是否課徵臨時反傾銷稅。（資料照）

明定進口酒標示 違者最高罰50萬

〔記者鄭琪芳／台北報導〕中國產製啤酒低價傾銷台灣，卻使用外國品牌或台灣地名等混淆產地。財政部昨發布解釋令，明定進口酒包裝若標示非屬原產地的地名，字體不可大於原產地；進口酒廣告若有非屬原產地的文字、圖形等，須於同一頁面以同等篇幅補充說明原產地。新制自明年起生效，違者最高可罰五十萬元，且不改正可按次處罰。

財政部國庫署官員說明，考量目前已經輸入的進口酒，需要一些時間更改包裝或調整廣告內容等，因此給予進口業者緩衝期，自明年元旦起實施。官員舉例，新制上路後，某外國品牌的啤酒在中國產製，在台灣銷售時，如果廣告上出現台灣玉山，玉山的圖片多大，就要以同等篇幅標示原產地是中國。

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財政部昨發布解釋令，進口酒的容器或外包裝標示非屬原產地的地名，其字體大於依規定標示的原產地，且與商標、品牌無涉者，屬「使人誤信之情事」，應依「菸酒管理法」規定論處，即處三萬元以上、五十萬元以下罰鍰，並通知限期回收改正，改正前不得繼續販售；屆期未改正，按次處罰，並沒入違規酒品。

另，進口酒的廣告或促銷內容，有非屬原產地地名的相關文字、圖形、記號、圖片，使人對原產地有所混淆，而未於同一頁面或畫面以同等篇幅補充說明原產地者，屬「易生誤解之內容」，可處三萬元以上、五十萬元以下罰鍰，並通知限期改正，屆期未改正者，按次處罰。

中國啤酒臨時反傾銷稅？ 最快6月決定

至於中國啤酒傾銷問題，台灣釀酒商協會已申請反傾銷調查，財政部三月十一日公告展開調查，最快六月下旬決定是否課徵臨時反傾銷稅、十月下旬判定是否課徵反傾銷稅。根據業者申請資料估算，中國啤酒傾銷差率高達五十九．九三％。

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