盤勢分析》台股籌碼面正向 分批低接不追高

（中央社）

川普關稅風暴持續籠罩盤面，美元指數不斷下探，日圓狂升，市場緊張情緒增溫，台股交投清淡，上檔壓力重重，台積電（2330）法說會後利多不漲，昨日又成為殺盤重心，拖累半導體族群走弱，航運、金融、傳產等族群同步下挫，加權指數終場下跌288.83點，收在19106.20點，成交量約2136億元。

三大法人賣超台股62.57億元，外資賣超18.98億元，投信買超23.02億元，自營商賣超66.61億元；外資期貨空單減少2492口，累積外資期貨淨空單逾2.65萬口。

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台新投顧副總經理黃文清指出，台股經過反彈後，上週開始又陷入膠著，最主要是市場仍在等待對台灣影響比較大的半導體關稅議題，再來就是對等關稅談判，短期間還沒辦法獲得一定程度的釐清，短線上有可能持續震盪，若對等關稅談判進度較快，未來有機會挑戰2萬點到2萬1000點的跳空缺口位置。

統一證券分析，聯準會主席鮑爾上週鷹派發言，川普關稅政策反覆未定，美中貿易戰升溫，加上美國最快本週就會公布最新的匯率操縱國名單，不確定性因素仍干擾股市，台股現階段籌碼面正向，不過成交量明顯萎縮，建議區間操作、分批低接不追高，同時保有一定比例現金彈性。（記者卓怡君）

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