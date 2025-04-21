黃金、軍工ETF避險夯 報酬率最高56％

川普貿易戰亂流衝擊股、債市，避險資金湧入黃金，國際金價節節攀高。（彭博資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕川普貿易戰亂流衝擊股、債市，避險資金湧入黃金，國際金價節節攀高。根據統計，今年以來ETF報酬率前十名，期元大S&P黃金正二、期元大S&P黃金分居冠亞軍，報酬率超過五十六％、二十五％，第三名則是因軍工議題熱門的元大航太防衛科技、報酬率近十六％。

法人分析，資本市場罕見出現股、債雙跌現象，黃金則因貴金屬性質，吸引大量資金湧入避險，期元大S&P黃金、期元大S&P黃金正二的資金流入加上價格上漲，今年以來規模分別成長一二一％、九十六％，幾乎翻倍。

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不少外資機構指出，現階段仍值得繼續做多黃金，因美國關稅將衝擊全球經濟成長，強化黃金的防禦性資產地位，甚至預計今年底金價每英兩可能達三七○○美元，極端情況下甚至觸及四五○○美元，還有約十二％、三十六％空間可期。

期元大S&P黃金研究團隊則表示，關稅戰造成國際間對立情緒，地緣政治風險偏高，且課徵關稅會造成物價上漲，未來通膨壓力大等，皆有利黃金長線表現；但需注意目前市場訊息雜亂，未來變數頗多，投資前要注意風險，須嚴守操作紀律，善設停利停損點。

另，今年以來元大航太防衛科技ETF表現突出，因全球航太防衛產業基本面受關稅戰影響有限，最重要的是國防產業將是川普政策框架重要一環，且軍工概念股同樣具有成長性，能見度高，也成為避險資金的天堂。

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