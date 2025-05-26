掉入一帶一路債務陷阱好慘！窮國今年要還中國上兆貸款

斯里蘭卡掉入中國債務陷阱，爆發債務違約，尚未脫離經濟困境。（美聯社資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕澳洲智庫洛伊研究所週一（26日）發布最新報告稱，到2025年，發展中國家必須償還中國350億美元（約台幣1.05兆）的債務，其中220億美元（約台幣6600億）將由全球75個最貧窮、最脆弱的國家償還。

《路透》報導，洛伊研究所最新報告指出，中國國家主席習近平2013年發起「一帶一路」倡議，北京投入數十億美元建設連接亞洲、歐洲和非洲的基礎設施，同時也尋求擴大貿易和增強影響力。

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在一帶一路倡議高峰期的10年之間，中國提供窮國許多貸款，2025年世界上最貧窮的國家要償還中國的債務創新高。

報告稱，到2025年，發展中國家要償還中國350億美元的債務，其中220億美元將由全球75個最貧窮、最脆弱的國家償還，恐危及窮國的醫療和教育支出。

這份報告的作者杜克（Riley Duke）表示，在接下來的10年裡，中國對發展中國家來說是債務催收者，而不是銀行家。而且，隨著北京轉向討債者的角色，而西方政府專注於國內事務，縮減援助，窮國可能會出現發展倒退和不穩定情況。

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