鄭麗君：對美談判 雙軌並進

行政院副院長鄭麗君昨接受本報專訪時強調，面對接下來美國對等關稅的談判工作，政府有兩個任務，雙軌並進，目標就是要把對等關稅降低，爭取我國產業最大利益，同時致力平衡台美貿易逆差。 （記者鍾麗華攝）

將下修特定項目關稅、調整非關稅障礙 同時支持國內產業

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國宣布對台課徵卅二％對等關稅，行政院副院長鄭麗君昨接受本報專訪時強調，面對接下來美國對等關稅的談判工作，政府有兩個任務，雙軌並進，目標就是要把對等關稅降低，爭取我國產業最大利益，同時致力平衡台美貿易逆差。

爭取產業最大利益 平衡台美逆差

鄭麗君解釋，台美經貿小組去年十一月成立以來，目標有三：第一、美國是台灣重要的區域安全及經貿夥伴，研擬台美未來合作新方向；第二是準備對美溝通方案，深化雙方合作，去年即已提出建議擴大對美採購，並進行盤點；第三、因應關稅政策，進行衝擊評估，準備談判方案與短期支持方案。

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她指出，面對對等關稅，台美經貿小組有兩個任務，雙軌並進：第一、全力對美交涉談判，對於談判已有所準備，上階段密切和國安會合作，研擬各項談判的劇本與內容。第二、全力支持國內產業，行政院已提出八八○億元的出口供應鏈支持方案，這是在今年中小微企業多元振興支持方案一一六億元預算外，全新的支持方案，絕非「新瓶裝舊酒」。

鄭麗君強調，雖然美國對等關稅計算方式不合理，但政府接下來的對美談判，會致力平衡台美貿易逆差；我方第一時間的確對計算方式感到遺憾，但我們不會走向報復性反制，會積極推進談判，回過頭檢視我國出超結構，「平衡台美貿易逆差，涉及關稅及非關稅貿易障礙，同時也是經濟結構調整的過程，這需要大家一起努力」。

鄭麗君說明，政府將調整台美關稅結構，下修特定項目關稅，並在兼顧國民健康及糧食安全下，調整美方長期關注的非關稅貿易事項，但若涉及法律，必須要朝野合作，調整過程也會面臨產業結構的升級轉型，需要朝野和民間一起努力共同面對。

此外，政府也會建構台美高科技戰略夥伴關係，進一步與美國展開尖端科技合作，擴大對美高科技投資及採購，在半導體、AI、量子、無人機、機器人等關鍵領域強化合作，確保公平互利的投資關係，並協助美國維繫關鍵技術、高科技產業領導地位，推動非紅供應鏈。

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