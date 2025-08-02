養套殺慘案！港媒爆北京嚴審越南榴槤 不合格全數退運銷毀

港媒指出，中國將進一步收緊越南榴槤進口規定。示意圖。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國是世界最大的榴槤消費國，近幾年透過榴槤外交拉攏東南亞國家，未料，今年突然開始收緊規定，造成越南及泰國榴槤輸中卡關，榴槤農損失慘重。近日再傳出，北京將進一步嚴審越南榴槤進口規定，越南榴槤必須逐批檢測，不合格的榴槤一律退回或銷毀，當地出口商也將暫停向中國出口榴槤。

《南華早報》2日報導，自2022年中期以來，越南一直與中國歷史上最大的進口新鮮榴槤來源國-泰國爭奪市占，目前中國也允許柬埔寨、馬來西亞和菲律賓新鮮榴槤進口。

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不過，中國當局今年加強對越南榴槤的進口規定 ，聲稱這種受歡迎的高價水果發現兩種潛在有害物質的「含量過高」。

一名中國海關官員透露，中國海關總署現在要求在榴槤離開來源國之前，加強出口前安全檢查和合規性測試，榴槤必須附上「合格」檢測報告。

他表示，中國在2025年初發現越南新鮮榴槤鎘及金胺O（Auramine O）濃度，「嚴重危害中國消費者的健康」後，政府當局已加強對榴槤中的鎘及金胺O（Auramine O）檢測。

根據更嚴格的規定，越南榴槤必須「逐批」接受檢測，任何不合格的榴槤將被退回或銷毀。這位海關官員說，出口商也將暫停向中國出口榴槤。

受到中國檢測趨嚴衝擊，越南榴槤出口銳減。根據中國海關數據顯示，今年1月至6月，越南新鮮榴槤的出口額年減約45%。越媒也曾報導，今年早些時候，榴槤被中國拒收的數量增加。

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