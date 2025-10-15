終止連6黑！新台幣升1.05角、收30.656元

新台幣今日以30.656元兌1美元作收，升值1.05角。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕美國聯準會主席鮑爾暗示未來數月停止縮表，並指勞動市場前景惡化，市場對10月降息預期升高，美元走弱，亞幣紛紛走升，新台幣也轉強，盤中一度升值逾2角，後因央行進場調節，新台幣升幅收斂，終場以30.656元作收、升值1.05角，終止連續6個交易日貶值，總成交量為17.08億美元。

外匯交易員表示，聯準會釋出鴿派訊息，市場對10月再度降息預期升高，國際美元走弱，加上今日台股收盤大漲482點，儘管外資維持賣超，但空單回補再度匯入，推升新台幣盤中一度升值逾2角、升抵30.5元價位。不過，近來外資出現獲利了結動作，後續可能還有匯出需求，對新台幣造成壓力，但聯準會降息題材帶來一些支撐，預料短線匯價仍震盪。

根據央行資料，今日截至下午4點止，美元指數跌0.62%，主要亞幣紛紛走升，韓元升值0.87%最強、日圓升值0.48%、新加坡幣升0.46%、新台幣升0.34%、人民幣也升0.22%。

