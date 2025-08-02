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「泰」不妙？專家示警4隻黑天鵝籠罩泰國

2025/08/02 22:39

泰柬衝突不僅造成人員傷亡，也衝擊泰國衝擊經濟。（路透）泰柬衝突不僅造成人員傷亡，也衝擊泰國衝擊經濟。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《南華早報》2日報導，泰國與柬埔寨的衝突加劇政治動盪，又被美國課徵19%的對等關稅，加上觀光業和投資陷入低迷，房地產需求也相當疲軟，進一步加深泰國經濟困境。分析人士警告，泰國曾因其在危機中反彈的能力而被稱為「鐵氟龍泰國」（Teflon Thailand，指類似不沾鍋的特性），如今，它的運氣可能要用完了，在東南亞地區，經濟表現吊車尾。

報導指出，泰柬衝突雖暫時休兵，衝突的傷痕隨處可見，69 歲的坎塔蓬（Kantapong Prakaew）是少數拒絕逃離的老年居民之一，在炮火蹂躪田野及長期生計被破壞時，曾堅持下去。

泰國政府已承諾為這場衝突承擔責任，泰國財政部長春哈瓦吉拉（Pichai Chunhavajira）上週宣佈初步撥款 250 億泰銖進行賠償，但警告說，我們可能需要賠償更多金額，因為真正的經濟損失（包括跨境貿易損失和柬埔寨移民工人外流）越來越明朗。

這對本已無力承受的泰國經濟來說無疑是另一個打擊。華盛頓對泰國輸美產品徵收19%的關稅，旅遊業和投資陷入低迷，房地產需求疲軟，這些都加劇了泰國的困境，而飆升的家庭債務更是讓數百萬泰國人難以維持生計。

泰國預測今年經濟成長率僅 2.2%，與鄰國馬來西亞、越南、菲律賓和印尼相比，成長率顯得微弱。

泰國與柬埔寨的衝突也為這個經歷了20年動盪的國家帶來了新的政治動盪。分析人士警告稱，泰國曾因其在危機中反彈的能力而被稱為「鐵氟龍泰國」（指類似不沾鍋的特性），如今，它的運氣可能終於要用完了。

泰國國立法政商學院教授帕南德（Pavida Pananond） 表示，泰國已成為「地區落後者」，過去二十年的政治動盪使泰國失去了放眼未來、進行重要結構性改革的機會，我們長期僅關注國內權力的競爭和維持政治和經濟現狀，而沒有意識到失去時間的機會成本。

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