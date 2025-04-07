〈財經週報-投資觀點〉台股日內波動幅度加劇 使用權證參與股市的好時機

目前權證市場上存續權證超過4萬多檔，且具備流動量提供者機制，讓投資人投資容易。（中央社資料照）

■簡新桓

受到美國貿易關稅的不確定性及戰爭地緣風險尚未解除等因素影響，近期避險商品價格及國際股匯市大幅震盪波動，台股在外資大幅撤退賣超下，呈現回檔量縮格局，以台積電（2330）為首的大型類股多熄火觀望，波動率指數下降到近期低點水位，面對即將到來美國搖擺不定的關稅政策及本國電價可能上漲驅使民生通膨等相關利空議題發酵，展望4月台北股市恐將有重重挑戰。

個股表現方面，日內波動幅度加劇，常出現向上或向下跳空走勢，此種走法相當適合使用認購（售）權證進行隔日交易，不論看多還是看空，都可透過權證參與標的漲跌幅，以小資金高槓桿特性，提高資金運用效率及報酬率。買權證要買在合理價格才有機會依標的證券走勢賺錢，一般來說要選擇權證發行商掛單且買賣價差小的，才會是合理價格，所以在買進權證前，觀察盤面的掛單價位及掛單量是權證投資的重要課題。

請繼續往下閱讀...

全市場權證日交易量自去年高點40多億元一路下降至今年20億元左右水準，目前權證市場上存續權證超過4萬多檔，單檔標的之權證選擇多，且具備流動量提供者機制，讓投資人好買好賣，大幅減少流動性風險，只要有證券戶的投資人均可參與買賣，如投資人對於權證特性有不清楚之處，權證發行商均配有權證客服專線，可撥打發行券商之客服專線確認券商報價後再行交易，確保買在合理價位。

（作者為中國信託證券衍生性商品部副總）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法