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24年新高！去年調薪廠商占比33.9％ 今年可能更好

2025/06/11 18:17

主計總處公布2024年調升經常性薪資廠商占33.9%、創24年新高。（記者鄭琪芳攝）主計總處公布2024年調升經常性薪資廠商占33.9%、創24年新高。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處今公布2024年調升經常性薪資廠商占33.9%、創24年新高，年增3.2個百分點；若加計年資晉級加薪情形，調薪廠商占38.4%。另，今年截至3月底，已調升或預計調升經常性薪資（不含年資晉級加薪）廠商占32.5%，尚未決定占37.9%。主計總處國勢普查處副處長潘文玲表示，今年廠商調薪比率可能超過去年，但下半年有不確性因素。

主計總處表示，2024年全球經濟穩健，AI及高效能運算等新興科技應用擴增，內需市場熱絡，工業及服務業調升經常性薪資廠商占33.9%、較2023年增加3.2個百分點；調升經常性薪資之員工人數占40.2%、為2011年統計以來新高，年增2.2個百分點。若加計年資晉級加薪情形，調升薪資廠商占38.4%、調升薪資的員工人數占45%。

各行業中，調薪廠商比率以金融及保險業74.9%最高，製造業、電力及燃氣供應業、礦業及土石採取業均逾4成。若以調薪人數比率觀察，以電力及燃氣供應業93.9%最高，金融及保險業、礦業及土石採取業、製造業均逾5成，營建工程業、不動產業均不及2成5。

按廠商員工人數規模觀察，規模愈大的廠商調升經常性薪資情形愈普遍， 9人以下廠商調薪占30.1%，500人以上增為89.9%；調升經常性薪資員工人數比率亦隨規模擴大而提高，由9人以下的27%，增至500人以上的63.3%。若加計年資晉級加薪情形，員工 500 人以上廠商調薪的家數及員工人數比率分別為95.8%及68.7%。

至於廠商調薪優先考慮因素，以「員工個人表現」占 50%最多，其次為「最低工資調整」占39.2%，「營利狀況較佳」占36.8%再次。與2023年比較，以「參考同業薪資水準或調薪情形」為優先考慮因素者增2.3個百分點最多，「留住或吸引人才」亦增1.3個百分點。

另，調薪項目以調升底薪占97.2%最普遍，增加按月津貼與加給占17.9%、放寬按月獎金發放條件或提高獎金額度占4.2%、增加按月獎金發放種類者占 3.2%。

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