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股匯雙漲 新台幣收29.92元、升幅居主要亞幣之首

2025/06/11 18:12

新台幣收29.92元，升幅居亞幣之首。（記者陳梅英攝）新台幣收29.92元，升幅居亞幣之首。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台股大漲、外資熱錢匯入加上美元走軟帶動新台幣兌美元匯率結束連3黑，今日收在29.92元、升值3.5分，在主要亞幣中升幅居首，成交量略為放大至15.445億美元。

美中在倫敦第二輪貿易談判結束後，雖然尚未簽署最終協議，但是金融市場延續前一日的樂觀氛圍，台股週三開高走高，大漲227.96點，收在22470.10點，三大法人再同步買超，合計買超146.23億元。其中，外資買超79.29億元。

外資回頭加碼台股，熱錢匯入下，也推升新台幣匯價一早即升破29.9元價位，最高觸及29.88元、勁揚7.5分，尾盤稍稍壓回，最後仍收在29.92元價位。

根據央行統計，美元指數今日下跌0.12%、韓元重挫0.52%、日圓也大跌0.27％，惟新台幣升值0.12%，在亞幣中表現最猛，人民幣與新幣則微升0.01%。

美元指數近期在98、99間來回震盪，在美中貿易談判結束後，市場轉而注意今晚美國即將公布的通膨數據，可能進一步牽動美元走勢與市場資金動向。

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