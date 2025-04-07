〈財經週報-熱門族群〉AI商機當靠山 資訊軟體族群是資金避風港

資訊軟體族群常成為資金避風港，尤其是籌碼集中的中小型個股。創泓科技上週漲逾11％。（中央社資料照）

記者歐宇祥／專題報導

近期只要電子族群股價走弱，資訊軟體族群就常成為資金避風港。尤其籌碼集中的中小型個股股價漲勢更是驚人，上週以切入無人機商機的創泓科技（7714）週漲逾11％最高，掛在數位雲端類股的電商創業家（8477）因恢復普通交割、也週漲近10%，系統整合廠驊宏資（6148）、大綜（3147）、凌群（2453）表現也不錯。

資訊服務與軟體的商機多元，尤其近期受惠AI商機帶動，不僅硬體伺服器的建置與軟體系統整合需求持續提升，也帶動資安、雲端商機。此外，國際與台灣的節能減碳大趨勢尚且維持不變，國內軟體廠商也多切入ESG商機，在多元商機持續發酵下帶動營運增溫。

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創泓通吃軍工與資安兩大國安商機

創泓科技的核心業務是資安整合服務，除軟體代理外，也持續耕耘較高毛利的自研產品，自研產品營收與整體營收都以雙位數成長為目標；值得注意的是，該公司也轉投資無人機設計與巡檢服務公司「翔隆航太」，代理美國軍規無人機，通吃軍工與資安兩大國安商機。

近期系統整合廠商股價表現不俗，尤其驊宏資、華經（2468）、訊達（6140）交投極為熱絡，股價也劇烈震盪。不過上週華經、訊達股價回檔，僅驊宏資續漲、週漲幅逾6%，該公司以金融業客戶為主，並以硬體銷售與系統整合佔營收比重大宗，唯其對今年營運則看穩健，對換機潮與需求提升也保守看待。

而系統整合廠凌群本來股價平緩，近期資金開始湧入，上週也週漲近3%，該公司上週舉辦法說會時重申，其對生成式AI應用的發展進度，包含最重要的智慧電腦人與智慧藥櫃已打入醫療領域，並將持續推展在政府單位、交通與零售領域的發展。

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