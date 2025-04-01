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經部：水價調整 穩定民生物價優先

2025/04/01 05:30

台水預期今將送交水價結構檢討報告至經濟部，經濟部次長賴建信表示以穩定民生物價為優先。（記者羅沛德攝）台水預期今將送交水價結構檢討報告至經濟部，經濟部次長賴建信表示以穩定民生物價為優先。（記者羅沛德攝）

水價結構檢討報告 預期今送達

〔記者廖家寧／台北報導〕台水預期今將送交水價結構檢討報告至經濟部，對此，經濟部次長賴建信昨在立法院表示，原則是除了讓台水能夠健全財務體質，也會考慮對民生物價的衝擊，並以穩定民生物價為優先。

賴建信指出，經濟部會檢視台水在公司治理上是否做到經營管理、產銷等面向最大化節約支出，開源節流都會全面檢討。經濟部對水價檢討報告不預設立場與框架，務求客觀看到任何改善財務結構的可能，優先前提是照顧民生物價、不造成通膨。

立委表示，調漲水價必須要有透明時程、完整評估與充分說明，但若檢視管線漏水率，台水「每年會 漏掉一個石門水庫」，與其漲價不如先補漏洞。

賴建信指出，台水漏水率已從多年前的二十％降至十一％、十二％，降漏是重大目標，會以公務預算支持，希望能再降至十％以下。

報告建議增「累進式定價」

台灣水價排名世界第三低，已經三十一年未能獲准合理調整，未能適當反映供水成本，目前每賣一度水就虧二．四五元。據悉，水價檢討報告建議增列用水度數級距，透過「累進式定價」拉大分段差價，並盡量維持基本維生用水水價不調整。

對此，經濟部水利署發言人王藝峰表示，原則上審查重點有三，首先是評估台水公司是否在管理面上做到經營成本的最節約化，例如改善輸供水調度的效率，或是抄表收費模式比照新加坡、香港，公用事業的所有單位一次性抄表，以節省人力經費。

王藝峰說，二是台水可否提出高質化且創新服務與產品價值，創造企業經營收益，例如提升水質；第三是如果要調整水價，是否能夠最大化降低對總體經濟的影響。換言之，上述路徑都走過的話，最後才會評估是否要動到水價。

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