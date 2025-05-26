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孫正義提議美日兩國組主權基金

2025/05/26 10:05

日本軟銀集團（SoftBank）創辦人兼社長孫正義提議日本與美國政府共同組建一個主權基金。（彭博）日本軟銀集團（SoftBank）創辦人兼社長孫正義提議日本與美國政府共同組建一個主權基金。（彭博）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《金融時報》引述知情人士消息報導，日本軟銀集團（SoftBank）創辦人兼社長孫正義提議日本與美國政府共同組建一個主權基金，旨在於美國進行大規模的科技和基建投資。

知情人士表示，孫正義已向美國財政部長貝森特（Scott Bessent）提出了有關建議，並向2國政府高層簡要報告，但尚未提出正式提案。

根據孫正義初步建議，該主權基金將由美國財政部和日本財務省擁有均等權益及共管，但可以容許零售投資者以有限度合夥人身分參與。且為了有效實現其投資目標，基金初期資本可能需要3000億美元（約新台幣8.98兆）並容許進行高槓桿式融資。

知情人士表示，該基金的吸引力在於它能夠為2國政府帶來收入來源，稱貝森特一直在為美國財政部尋找不涉及增稅的收入來源，而孫正義的提議為其提供一個解決方案。

對於上述報導，軟銀和美國財政部均拒絕置評。

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