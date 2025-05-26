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日本公債暴跌恐現骨牌效應 ! 巴隆解析 : 對美股是「壞消息」

2025/05/26 10:07

市場憂，日債崩盤推動了美債大跌，對美股來說是壞消息。（路透）市場憂，日債崩盤推動了美債大跌，對美股來說是壞消息。（路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕正《巴隆週刊》（Barron’s） 指出，日本公債殖利率上升不利於日圓利差交易，對美股來說則是壞消息，因為在日本借入的資金通常用來買美債，一旦情況反轉就會產生骨牌效應，對美股來說是「壞消息」。

根據高盛最新研報揭示，日本長期公債殖利率的暴衝式上漲，竟是導致美債大跌的幕後推手。

據報導，在5月20日時，日本20年期公債迎來自2012年以來最差拍賣，投標倍數跌至2.5倍，尾差飆升至1987年以來最高水準，這場債券災難引發日本長期公債全線暴跌。

《巴隆週刊》報導，日本股票和債券在長期以來都沒什麼變化，直到2024 年2月起情況丕變，日經225指數突破了1989年38915.87點的高峰，該年3 月日本央行於17年來首度調升利率。自那時起，市場開始對日圓利差交易 （carry trade，又稱套利交易） 感興趣。

利差交易指的是，當日銀把利率長期維持在低點，投資人會把日圓當成低廉、低風險的資金來源並借入，並用來投資收益較高的美債、美股或其他標的。這些投資的高收益，足以抵銷掉持有低利率日債的成本，可賺到一些利潤。

但如果日圓不再低廉、日本利率不再長期處於低點，這個操作就不再成立。法國興業銀行 （Société Générale） 策略師愛德華茲（Albert Edwards）警告，這個情況隨時可能發生。

對於日本標售20年期公債結果，顯示出市場興致遠不如預期，不僅標售價格比預期低、利率也比預期高。高盛認為，日本長期公債殖利率飆升的核心原因在於供需嚴重失衡。多位分析師警告，美國可能也會上演同樣情況。因為在日本借入的資金通常用來買美債，一旦情況反轉，就會產生骨牌效應，這對美股來說是「壞消息」。

愛德華茲指出，美國公債和股票市場都很脆弱，它們和美元一樣，都被日本流入的資金推高了。如果日本公債殖利率飆高，吸引日本投資人把資金搬回日本，利差交易的平倉可能導致美國金融資產大幅下跌。

他認為，日銀量化寬鬆是美股估值泡沫的關鍵，眼前的日本公債暴跌，將是改變遊戲規則的關鍵。而高盛認為，目前日本公債拋售尚未傳導至日本股市或匯市，但其對全球債市的溢出效應已愈發顯著。自今年初以來，30年期日債已為G4國殖利率貢獻了約80個基點的上行壓力，成為最大的看跌動能來源。

這意味著，過去一個月美國公債殖利率的飆升，很可能大部分是日本長期公債市場動盪的「副產品」。

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