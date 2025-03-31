〈財經週報-第二季台股〉BBU題材爆發 股價強勢表現

全球資料中心擴建，BBU需求不會衰退，供應鏈營運可望維持成長。（資料照）

記者歐宇祥／專題報導

美國總統川普對各國開啟關稅戰，導致全球股市走弱，AI伺服器與供應鏈營運也恐受到影響，其中BBU（電池備援電力模組）族群本因受惠AI商機，股價漲勢不俗，但在川普關稅政策頻頻變動、股價也紛紛走軟；不過因AI需求明確，BBU廠商仍估第二季將維持成長，僅需審慎應對後續變數。

川普宣布可能對墨西哥、中國等國徵收關稅，因代工廠多在墨西哥設廠，BBU供應鏈則有在中國設生產基地，都可能面臨關稅衝擊；2月起BBU供應連含大廠AES-KY（6781）、順達（3211）股價都明顯走軟，不過從外資進出來看，沒有太明顯起伏，而中小型股加百裕（3323）、新盛力（4931）則因資金湧入、股價逆勢勁揚。

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電池模組股王AES-KY受惠BBU需求帶動，儘管LEV（輕型電動載具）市況壓抑，但去（2024）年獲利表現仍維持成長，每股稅後盈餘（EPS）達25.39元。總經理宋維哲日前也說，今年伺服器BBU需求底定、並會強於去年，尤其資料中心需求不墜，支撐營運成長。

資料中心擴建 供應鏈營運可望維持成長

而順達也看好今年BBU、儲能系統與電動載具等非IT領域業績會大幅成長、營收比重上看30%至40%。關稅政策將影響總經，對以筆電為核心的IT事業影響較大，不過僅看BBU與儲能需求，順達預估仍有望向上提升。

產業界預期，關稅政策對消費性產品壓抑會較為明顯，不過全球的資料中心預估有9成會建設在北美，電力供給穩定、不斷電是一大關鍵，因此BBU需求不會衰退，輝達（NVIDIA）GB300伺服器雖然未將BBU列為標配，但客戶有望擴大採用，供應鏈營運可望維持成長。

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