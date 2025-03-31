〈財經週報-第二季台股〉海外擴產不中斷 AI伺服器廠能量提高

AI伺服器概念股營收及EPS

記者方韋傑／專題報導

輝達仍占據AI伺服器主流地位，台鏈客戶黏著度將持續提高。 （中央社資料照）

美國總統川普持續倡議關稅對等，針對主要貿易夥伴擴大進口關稅，預計4月將發起新一波「加稅名單」。台系業者認為，在全球非中供應鏈趨勢未減的前提下，美方此舉可能進一步削弱紅鏈影響力，同時強化台廠能量，以輝達（NVIDIA）目前仍占據AI伺服器主流地位的情況來看，台鏈客戶黏著度將持續提高。

根據國際數據資訊（IDC）調查，去年第四季的全球前5大伺服器品牌廠市佔率分別為美系戴爾（7.2%）、美超微（6.5%）、惠普（HP）以及中系浪潮（5%）、聯想（4.9%），而原廠委託設計製造商直接銷售（ODM Direct）的伺服器市佔率高達47.3%，其他中小型品牌廠的市佔率則合計達23.7%。

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在名次的背後蘊藏著台廠持續爆發的潛能，例如戴爾、惠普分別是緯創（3231）、鴻海（2317）的大客戶，而ODM直銷更已成為包括廣達（2382）、英業達（2356）在內等業者對美國四大雲端服務供應商（CSP）供貨的主要模式，且後來切入AI伺服器市場的和碩（4938）、仁寶（2324）也正在耕耘來自中小型品牌廠的訂單。

因應關稅硬仗 ODM續擴建美產能

此外，早已前往美國投資的鴻海、緯創、廣達今年都將持續擴建當地產能，英業達也已相中德州作為新的後段組裝據點，仁寶、和碩也相繼評估設廠的可行性。業者認為，在美國擴大關稅措施下，終端客戶為減輕成本壓力，可望進一步增加與台廠下單的力道，ODM直銷的貢獻程度會繼續上揚。

儘管A伺服器前景依舊樂觀，但根據部分業者觀察，目前市場上主流的AI伺服器產品的光通訊模組關鍵零組件仍然有一定比例來自於中系海信、中際旭創等大廠，倘若未來美方開始對此祭出制裁手段，可能導致供應鏈再度重整洗牌，台廠營運不排除發生震盪。

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