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打敗英特爾 蔣爸︰台積電同事幫我做到了

2025/03/22 05:30

台積電前研發大將蔣尚義（資料照，記者洪友芳攝）台積電前研發大將蔣尚義（資料照，記者洪友芳攝）

記者洪友芳／獨家專訪

台積電在先進製程獨霸全球，昔日半導體霸主英特爾卻面臨營運艱困挑戰。台積電前研發大將蔣尚義有感而發，他在台積電掌技術研發時，努力的目標就是打敗英特爾，很遺憾退休前沒有達成，「我退休後，台積電同事幫我做到了！」他感到高興、與有榮焉，也透露台積電與英特爾勝敗的關鍵。

蔣尚義說，二○○六年他首度從台積電退休，二○○九年再度被創辦人張忠謀找回去，進行研發先進封裝包括CoWos、Transistor Leadership（電晶體領先者）兩專案，前者在他退休前開發出來，後者的技術在他退休後，台積電才迎頭趕上並超越英特爾。

遺憾退休前沒達成 「應該晚一點退休」

他指出，英特爾一直是半導體業技術領先者，「在我職業生涯中，曾非常努力想打敗英特爾的霸主地位，很遺憾退休前沒有達成」，「退休以後，我的同事幫我做到了！」他開玩笑說：「當初應該晚一點退休。」

蔣尚義二○一三年從台積電二度退休，當時台積電主流技術是二十八奈米製程，約二○一九年英特爾在七奈米技術延遲，台積電勝出，之後五、三奈米製程一路領先。

美國生產製造成本高，相較台灣，競爭力較低，尤其英特爾是整合元件製造廠（IDM），自家研發設計產品、自家晶圓廠生產，與台積電專業晶圓代工相較，難獲客戶信任，以致晶圓代工事業呈現虧損。蔣尚義點出最關鍵問題，英特爾過去長期是PC中央處理器（CPU）的龍頭，CPU可賣高價，內部晶圓製造的任務，「最要緊就是不能斷貨」，CPU部門可多付高價格，英特爾在代工價格可說毫無競爭力。

英特爾還有一項「copy exactly」（完美複製）模式，就是當一項技術從研發轉到生產之後，不可改任何製程與使用的設備，深怕有風險。蔣尚義說，台積電則會與設備供應商努力，提高設備生產效能，持續增加設備產出晶圓片數、提高良率與降低成本，讓客戶獲得更好的性價比產品。

而英特爾的CPU過去採自家最先進的製程量產，等兩、三年後，下一代製程出來，就將既有製程的生產線關掉，不再量產了；台積電則不一樣，新製程在前兩年是爬坡階段，產量不大、良率待提升、也不是很賺錢，等兩年後，良率提高、大量為客戶產出，就是最賺錢的新一代製程。

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