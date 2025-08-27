晴時多雲

獨家》卓內閣新人事拍板加一 林宜敬升任數發部部長

2025/08/27 10:09

卓內閣緊鑼密鼓調整新人事，數位發展部確定由政務次長林宜敬升任（資料照）卓內閣緊鑼密鼓調整新人事，數位發展部確定由政務次長林宜敬升任（資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕卓內閣緊鑼密鼓調整新人事，數位發展部確定由政務次長林宜敬升任。畢業於台灣大學資訊工程系、取得美國布朗大學電腦科學博士學位的林宜敬，曾任職於美國IBM華生研究中心擔任博士後研究員，之後回到台灣，在華通電腦及趨勢科技擔任重要職務，負責新產品研發，後創辦艾爾科技並擔任執行長，專注於研發語言教學系統和口語學習軟體。

林宜敬求學時全台瘋棒球，威廉波特少棒英雄許金木、鄭百勝是全民偶像，當下立志有一天要進台大打棒球；考上台大資工系，進棒球隊守三游、扛第一棒，大四打乙組大專盃遭遇宿敵逢甲，第5局差點提前結束大勝，不料戰局急轉直下，因游擊手再見失誤輸球，全隊哭成一團；林宜敬退伍後赴美布朗大學攻讀電腦科學博士，改打慢壘，曾單場敲4轟。

林宜敬是在卓內閣上任後，從民間企業投身公部門，他曾透露，年輕時的偶像是前蘋果公司執行長賈伯斯，看到賈伯斯接受媒體採訪時提到「我賺到第一個100萬美元時，重要的不是賺到錢，而是感覺自己改變了這個世界」；因此讓他也想為這個社會做點什麼，改變這個社會。

